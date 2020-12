Video-Guide: So besiegt ihr in Cyberpunk 2077 Adam Smasher

Seit heute könnt ihr mit Cyberpunk 2077 nach Night City abhauen – wie auch wir, sind manche von euch vermutlich an dem Punkt, an dem ihr es in der Mission Totalimmortal auf einen Bossgegner namens Adam Smasher trefft – wir haben für euch einen Cyberpunk 2077 Adam Smasher Guide, der euch helfen sollte den Boss zu besiegen.

Warnung: Das gezeigte Video wurde im Schwierigkeitsmodus Hart aufgenommen – deshalb solltet ihr keine Angst haben, wenn euch der Bossfight zu hart vorkommt (bei einem leichteren Schwierigkeitsgrad, wird auch dieser Kampf noch etwas leichter)

Wie der Name des Gegners vermuten lässt, ist er im Nahkampf sehr gut. Daher solltet ihr in der Vorbereitung auf den Kampf einen Revolver, ein Scharfschützengewehr und ein Maschinengewehr ausrüsten. Wenn der Kampf beginnt, versucht Smasher mit seinen Nahkampfattacken euch so richtig einzuheizen. Versucht hier die Distanz zu wahren und mit allem was ihr habt (vorzugsweise dem Revolver) auf seinen rechten Arm zu schießen. So schafft ihr es, dass er seinen Arm verliert (im Video ungefähr bei 2:40 Minuten). So bekommt er nicht nur eine Menge Schaden, sondern er hört auch noch auf seine Nahkampfattacken gegen euch einzusetzen.

Doch der Kampf ist noch nicht vorbei: Nun greift er zum Raketenwerfer auf seinem Rücken, um sich für den verlorenen Arm zu rächen. Ihr solltet nun noch mobiler sein, als schon zuvor bei den Nahkampfattacken und zwischen Smashers Feuerpausen aus allen Rohren feuern. Achtung: Das ist noch nicht alles! Smasher spawnt kleine Ablenkungsfeinde, die ihr mit Granaten gut in Schach halten könnt. Versucht möglichst auf seinen Raketenwerfer zu ziehen, dass er auch diese Waffe verliert. Sobald das geglückt ist, habt ihr nichts mehr zu befürchten. Viel Erfolg dabei!