Versüßt die Wartezeit: 30 Minuten Gameplay zu Skull & Bones

“Wir tun das zum Beispiel, indem wir Nachrichten in Flaschen, Fetzen verlorener Tagebücher finden, manchmal mit verschiedenen Charakteren der Welt sprechen und dadurch in der Lage sind, eine Geschichte zu erzählen.” Erst am vergangenen Mittwoch gab Ubisoft bekannt, dass das Spiel seinen letzten angekündigten Veröffentlichungstermin am 9. März 2023 für Xbox Series X/S, PS5, Amazon Luna und PC verpassen wird. Es hieß, dass Skull and Bones jetzt “früh” in seinem nächsten Geschäftsjahr veröffentlicht wird, das im April beginnt und bis März 2024 läuft. “Weitere Informationen zu unserem neuen Veröffentlichungsdatum und den bevorstehenden Testphasen werden Ihnen allen sehr bald zur Verfügung stehen”, so das Unternehmen in einer Folgeerklärung.