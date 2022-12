Verschoben: Disney Speedstorm wird erst 2023 erscheinen

Gameloft hat angekündigt, dass sein cartoonhaftes Kart-Game Disney Speedstorm nicht mehr, wie ursprünglich geplant, 2022 erscheint.

Warten auf Disney Speedstorm

Der Free-to-Play-Renntitel wurde auf 2023 verschoben, und wird dann auf PlayStation-, PC-, Xbox- und Nintendo Switch-Plattformen erscheinen. “Wir haben fleißig daran gearbeitet, ein erstaunliches Rennerlebnis für Disney Speedstorm zu schaffen und unsere Vision der aufregenden Magie einzufangen, die Fans in ihren Lieblingscharakteren und Pixar genießen”, sagte Gameloft in einer Erklärung, die auf Twitter veröffentlicht wurde. “Wir möchten, dass die Fans nicht nur unterhalten werden, sondern auch ein rasantes und wettbewerbsfähiges Rennerlebnis genießen, das sie in den kommenden Jahren immer wieder spielen werden.”

“In diesem Sinne und nach sorgfältiger Überlegung haben wir beschlossen, die weltweite Veröffentlichung von Disney Speedstorm zu verschieben, um unsere Erwartungen zu erfüllen und den Spielern ein immersiveres Rennerlebnis, Anpassungsangebote, Spielmodi und mehr zu bieten. Fans sind eingeladen, sich uns auf dem Speedway anzuschließen, wenn Disney Speedstorm 2023 auf PC und Konsolen startet.“ Das Spiel wurde erstmals im Februar 2022 enthüllt und ist ein Rennspiel, das euch aus Disney-Filmen verschiedenste Charaktere und Fahrzeuge wählen lässt. Ob uns hier ein Mario Kart-Konkurrent ins Haus steht? Wenn man nach dem durchschlagenden Erfolg von Gamelofts Disney Dreamlight Valley gehen kann, sieht es schon fast so aus!