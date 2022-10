Verschoben: Company of Heroes 3 kommt am 23. Februar 2023

Company of Heroes 3 wird diesen November nicht wie ursprünglich geplant eintreffen. Sega und Relic Entertainment gaben ein neues Datum bekannt.

Warten auf Company of Heroes 3

Nun wurde also öffentlich, dass das Strategiespiel auf den 23. Februar nächsten Jahres verschoben wird. Wenn man bedenkt, dass diese Meldung nur etwas mehr als einen Monat vom ursprünglichen Veröffentlichungsdatum des Spiels kommt, wurden Gerüchte laut. Schließlich gab es bereits öffentliche Demos und Medienberichte – nun hat Relic erklärt, warum die Entscheidung getroffen wurde. Laut dem Entwickler wird die zusätzliche Zeit für die Aufpolierung des Gesamterlebnisses, die Feinabstimmung der Balance, die Verbesserung der Leistung und die Implementierung wichtiger Gameplay-Änderungen auf der Grundlage des Feedbacks von Tester:innen aufgewendet. Viele der vorgeschlagenen Änderungen wurden bereits vorgenommen, wie z. B. verschiedene Verbesserungen an der dynamischen Kampagnenkarte, die Optimierung der Shader-Technologie für eine düsterere Optik und ein konsistenteres UI.

Das Moment-zu-Moment-Gameplay profitierte auch vom Feedback der Spieler:innen, und Relic hat daran gearbeitet, den Fluss zu verbessern, indem es die Kamerapositionierung änderte, die Beleuchtung überarbeitete, die Minikarte ein klareres Bild der laufenden Aktion und vieles mehr widerspiegelte. “Jeden Tag entfernen wir Fehler und finalisieren Assets und Funktionen, um unseren Spielern ein besseres Moment-zu-Moment-Erlebnis zu garantieren”, schrieb der Entwickler. “In den nächsten vier Monaten werden wir keine neuen Funktionen hinzufügen – die Fraktionen, Einheiten, Modi, Kampagnen und Modding-Tools für CoH3 sind alle für den Start vorbereitet. Jetzt geht es nur noch darum, alles zu optimieren und zu polieren, um dieses Kernerlebnis zu liefern.” Na denn – Company of Heroes 3 wurde ursprünglich im Juli letzten Jahres enthüllt. Es wird jetzt am 23. Februar auf dem PC via Steam veröffentlicht.