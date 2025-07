Verbatim Travel Essentials: Smarte Technik für die Reisezeit

Die Urlaubssaison steht vor der Tür, die Koffer sind (fast) gepackt – jetzt fehlt nur noch das passende Technik-Zubehör! Verbatim liefert clevere Begleiter für unterwegs. Ob Roadtrip, Strandurlaub, Städtetrip oder Remote Work im Grünen – mit praktischen Helfern wie Powerbanks, Reiseadaptern, smarten Kabeln oder einem Bluetooth-Tracker sind Reisende bestens ausgestattet.

Ein Stecker für die Welt: Universal-Reiseadapter mit GaN-Technologie

Stromversorgung für überall: Der Verbatim GaN III Universal-Reiseadapter sorgt in 180 Ländern für eine zuverlässige Stromversorgung. Bis zu sechs Geräte lassen sich gleichzeitig laden, darunter Smartphones, Tablets, Powerbanks – und sogar Notebooks. Dank einer Leistung von 85 W kann der Adapter Laptops auch direkt per Kabel aufladen – das sperrige Netzteil kann zu Hause bleiben. Mit drei USB-C-Ports, einem USB-A-Anschluss, einer Netzsteckdose und einem integrierten USB-C-Kabel bietet er volle Flexibilität. Dank der modernen GaN-Technologie ist der Adapter kompakt und passt in jede Reisetasche. Praktisch: Die gängigen Steckertypen lassen sich per Schieberegler anpassen – ideal für Vielreisende.

Energie wo immer du bist: die Charge ‘n‘ Go Powerbank

Der Akku macht nie Urlaub – und die Charge ‘n‘ Go Powerbank bringt ordentlich Energie in die Tasche. Mit 10.000 mAh, 15 W kabellosem Laden und 20 W USB-C Power Delivery sind Smartphone, Tablet oder Kopfhörer im Nu wieder einsatzbereit – ob auf dem Festival, beim Camping oder an langen Reisetagen. Die kompakte Powerbank ist MagSafe-kompatibel und wird mit einem Metallring für Android-Geräte geliefert. Besonders praktisch: Ein zusätzliches Kabel ist nicht nötig – einfach andocken und laden. Und der klappbare Standfuß verwandelt die Powerbank in ein Mini-Display fürs Streamen oder Videocalls.