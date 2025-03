Verbatim GaN Charger 100W – Leistungsstark und kompakt für moderne Geräte

In der kompakten Box sind neben dem 100W-Charger zwei Adapterstecker für UK und EU sowie eine Bedienungsanleitung enthalten. Wichtig: Wenn ihr das Ladegerät gleich verwenden wollt, so braucht ihr ein seperates Kabel – passende und praktische gibt’s auch direkt von verbatim. Dazu später mehr. Hier mein Unboxingvideo des Ladegeräts und Kabels:

Design und Verarbeitung

Das Design des Verbatim GaN Chargers 100W ist modern und minimalistisch gehalten. Mit seinen kompakten Abmessungen von etwa 6 x 6 x 3 cm passt es problemlos in jede Tasche oder jedes Gepäckstück, was es zu einem praktischen Begleiter für unterwegs macht. Besonders hervorzuheben ist, dass das Ladegerät trotz der hohen Leistung äußerst kompakt ist– eine der Stärken der GaN-Technologie.

Die Oberfläche des Ladegeräts ist aus robustem Kunststoff gefertigt, und die Verarbeitung insgesamt macht einen hochwertigen Eindruck. Es gibt keine scharfen Kanten, und alle Anschlüsse sind ordentlich und stabil.

Leistung und Ladegeschwindigkeit

Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 100W bietet der Verbatim GaN Charger genug Power, um eine Vielzahl von Geräten effizient zu laden, einschließlich Laptops, Tablets und Smartphones. Besonders praktisch ist die Fähigkeit, mehrere Geräte gleichzeitig zu laden, ohne dass es gesamt betrachtet zu nennenswerten Leistungseinbußen kommt.

Durch die intelligente Leistungssteuerung werden die angeschlossenen Geräte automatisch mit der optimalen Ladeleistung versorgt. Dies ermöglicht eine schnelle Ladegeschwindigkeit, selbst bei größeren Geräten wie Laptops. Dank der GaN-Technologie arbeitet der Verbatim Charger dabei besonders effizient, wodurch er im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten weniger Wärme entwickelt und somit eine längere Lebensdauer aufweist.

Anschlüsse und Kompatibilität

Der Verbatim GaN Charger 100W ist mit zwei USB-C-Anschlüssen ausgestattet, die beide Power Delivery (PD) unterstützen. Damit ist das Ladegerät sowohl mit älteren als auch mit den neuesten Geräten kompatibel, die USB-C nutzen. Dies umfasst nicht nur Smartphones und Tablets, sondern auch Laptops, die USB-C als Ladeanschluss verwenden. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der Charger auch QC 3.0 (Quick Charge) unterstützt, was ihn zu einer flexiblen Lösung für verschiedene Geräte und Ladebedürfnisse macht.

In meinem Praxistest zeigte sich, dass der Verbatim GaN Charger 100W auch unter realen Bedingungen eine sehr gute Leistung bietet. Wenn man nur einen der 100W-Anschlüsse nutzt, konnte ich maximal 97,5W ziehen, was sich sehr nahe an der angegebenen Höchstleistung von 100W bewegt. Es ist also zu erwarten, dass der Charger bei der Nutzung eines einzelnen Anschlusses nahezu seine volle Kapazität ausschöpft.

Wenn man jedoch zwei Geräte an den beiden 100W-Anschlüssen anschließt, teilt sich die Leistung auf. In diesem Fall erhielt ich rund 60W für das eine Gerät und rund 35W für das andere – was für die meisten modernen Geräte, wie Laptops und Tablets, dennoch ausreicht, aber eine gewisse Leistungseinbuße im Vergleich zur Nutzung eines einzelnen Anschlusses bedeutet.

Die anderen beiden Anschlüsse des Ladegeräts bieten eine geringere Leistung von maximal 20W bzw. 22,5W, abhängig von den Leistungsparametern der verwendeten Kabel. Diese Anschlüsse sind besonders nützlich für Smartphones und kleinere Geräte, die keine hohe Ladeleistung benötigen.