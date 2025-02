Verbatim erweitert Portfolio um Hochleistungskabel und Mini-GaN-Ladegeräte

Die Sync & Charge Kabel USB-C auf USB-C mit Magnetfunktion unterstützen eine Leistung von bis zu 100 Watt und Datenraten von 480 Mbit/s. Ihr innovatives magnetisches Design erleichtert die Handhabung und verhindert Kabelgewirr – auch unterwegs. Die robuste, geflochtene Außenhülle sorgt für eine lange Lebensdauer. Erhältlich sind die Kabel in fünf modernen Farben und mit einer Länge von 120 cm, der UVP beträgt 10,99 € für 60 Watt und 12,99 € für 100 Watt.

Die Kabel sind ideal für professionelle Anwender und Content-Creator und ermöglichen nahtlose Übertragung von großen Dateien, 4K/8K-Videos o.ä. in Sekundenschnelle. Einige Modelle verfügen über eine integrierte LED-Stromanzeige, mit der Nutzer die Ladeleistung stets im Blick behalten. Mit einem geflochtenen Nylonmantel und robustem Aramidfaserkern für hohe Festigkeit und Langlebigkeit sind die Kabel für den täglichen Gebrauch ausgelegt.

Die neuen Sync & Charge-Kabel unterstützen Power Delivery und Quick Charge mit einer Leistung von bis zu 240 Watt und Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s. Erhältlich sind sie in Varianten wie USB-C auf USB-C, USB-C auf Lightning und USB-A auf USB-C.

Verbatim erweitert sein Produktportfolio um leistungsstarke Daten- & Ladekabel und kompakte GaN-Ladegeräte – welche das sind und was sie zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Kompakte GaN-Ladegeräte

Das erweiterte Zubehör-Portfolio umfasst auch eine Auswahl kompakter Multiport-Ladegeräte mit Galliumnitrat-(GaN-) Technologie, die für ein effizientes Laden mit hoher Leistung bei geringer Wärmeentwicklung sorgt. Mit einer Leistung von bis zu 165 Watt und bis zu vier Anschlüssen ermöglichen sie das gleichzeitige Laden von Laptops, Tablets und Smartphones auch unterwegs. Sie unterstützen USB Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0 für ultraschnelles Laden und sind mit austauschbaren EU- und UK-Steckern ausgestattet.

Der ideale Reisebegleiter ist das neue 65-Watt-GaN-Wandladegerät mit integriertem Kabel von Verbatim. Es kombiniert einen USB-C (PD 3.0) und einen USB-A (QC 3.0) Anschluss mit einem 80 cm langen einziehbaren USB-C Kabel, so dass auf Reisen keine zusätzlichen Kabel mehr benötigt werden. Mit dem GaN-Ladegerät können bis zu drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, ein Display zeigt den Stromverbrauch aller Anschlüsse in Echtzeit an. Erhältlich zum UVP von 44,99 €.