VelocityOne Rudder: Doppelpedal ergänzt ab sofort das Ökosystem

Turtle Beach gibt die weltweite Verfügbarkeit seines VelocityOne Rudder bekannt, die neueste Ergänzung des wachsenden Sortiments an Spielsimulationszubehör.

Was hat der VelocityOne Rudder zu bieten?

Mit dem neuesten Zuwachs erreichen Flugsimulator-Setups ein neues Level an Realismus. Der Rudder ergänzt perfekt das VelocityOne Flight Universal Control System von Turtle Beach und wird auch mit dem kürzlich angekündigten VelocityOne Flightstick kompatibel sein, der Mitte November auf den Markt kommt. Für Flugsimulations-Fans auf Windows-PCs, Xbox Series und Xbox One bietet der VelocityOne Rudder Doppelpedal-Konfigurationen für leichte Flugzeuge und schwere Airliner. Die Pedale verfügen über eine leichtgängige Ruderachse und berührungslose Hall-Effekt-Sensoren an allen Achsen für flüssige Bewegungen und eine längere Produktlebensdauer. Differenzialbremsen ermöglichen enge Kurven und eine präzise Steuerung der Landebahnbremse, während austauschbare Federn und eine einstellbare Pedalbreite und -form für zusätzlichen Realismus sorgen, egal ob Leichtflugzeug, schweres Verkehrsflugzeug oder Kampfjet. Außerdem sorgen mehrere stabile Befestigungslösungen dafür, dass er auf einer Vielzahl von Oberflächen fest verankert ist.