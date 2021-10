VCA Vienna Challengers Arena: Coca-Cola eSoccer-Cup 2021 mit 3.700 Euro Preisgeld

Bereits in der unglaublichen, dritten Edition verspricht der Coca-Cola eSoccer Cup auch heuer wieder ein spannendes und würdiges Finale der Herbstsaison. Gespielt wird das brandneue FIFA22 und zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von 3.700 Euro. Nach vier Online-Qualifies geht es am 20.-21. November 2021 im Rahmen der „VCA Vienna Challengers Arena“ für Amateure wie Profis nicht nur um den Spaß, sondern auch um die Ehre und natürlich das begehrte Preisgeld!

Wer nicht als Teilnehmer:in mit von der Partie sein möchte, wird die Möglichkeit haben, die spannenden Matches live in der Messe Wien, via Stream oder auf Laola1 zu verfolgen. FIFA-Legende, Coach und Influencer Mario VISKA wird in gewohnter Manier als Profi für Analysen und Kommentare live dabei sein.

Facts & Figures:

• Preisgeld 3.700 EUR

• FIFA22 (PS4 Version)

• PS4/PS5

• Keine Teilnahmegebühr

Ob als Spieler:in oder Zuschauer:in, lass dir DAS e-Sports Highlight im Herbst nicht entgehen – alle Infos & Anmeldung unter: http://www.esoccercup.com/