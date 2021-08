VAVA stellt den ALR Projektor-Screen Pro vor

Projektor-Fans aufgepasst: VAVA bringt den ALR Projektor-Screen Pro auf den Markt. Was das Teil alles kann, lest ihr hier!

Über den ALR Projektor-Screen Pro

Der 4K-Ultrakurzdistanz-Laserprojektor VA-LT002 (ausgezeichnet mit dem iF DESIGN AWARD) sorgt für starken Heimkino-Spaß in 4K-UHD-Qualität. Das kann aber noch verbessert werden, denn durch den jetzt verfügbaren ALR Projektor-Screen Pro ist Unterhaltung zu jeder Tageszeit garantiert. Auf 100 Zoll wird Umgebungslicht zuverlässig herausgefiltert. Der Screen mit 254 Zentimetern Diagonale ist nämlich weit mehr als eine Leinwand und verbessert durch eine spezielle Mikrostruktur die Darstellung. Die Oberfläche ALR Projektor-Screen Pro absorbiert bis zu 92 Prozent des Umgebungslichts, das von oben auf die Bildfläche scheint.

So kommt die 4K-UHD-Qualität des VA-LT002 mit extra scharfen Kontrasten und lebendigen Farben selbst bei Tageslicht noch beeindruckender zur Geltung. Gegenüber klassischen Display-Lösungen wie LED- oder LCD-Bildschirmen punktet der Projektor zudem durch den besonders weiten Blickwinkel von bis zu 160°. Hier sitzen im Heimkino oder im Konferenzraums auch die Zuschauer:innen in der sprichwörtlichen ersten Reihe, die seitlich versetzt zum Screen sitzen. Durch den besonders schmalen Rahmen (1,016 Zentimeter) wird der ALR Projektor-Screen Pro zum Hingucker und setzt sämtliche Inhalte stilvoll in Szene. Herausragend ist auch die kinderleichte Wandmontage mit einem faltbaren Aluminiumrahmen und einem Federspannungssystem, das den Screen faltenfrei hält.

Noch mehr Infos zu der Kombination

ALR steht für Ambient Light Rejection, also für die Unterdrückung von Umgebungslicht. Derartige Leinwände zeigen Inhalte mit mehr Helligkeit und sind damit besonders für den Betrieb bei Tageslicht geeignet und machen das typische Abdunkeln von Räumen überflüssig. Das Konzept setzt auf eine spezielle Oberflächenstruktur, die das Licht der projizierten Inhalte direkt an die Zuschauer reflektiert, während Umgebungslicht in andere Richtungen reflektiert und förmlich herausgefiltert wird. Der Screen ist der ideale Partner für den VAVA VA-LT002. Der Laserprojektor bietet brillante 4K-UHD-Qualität mit HDR-10-Unterstützung, 2.500 ANSI Lumen Helligkeit und ALPD® 3.0 Projektionstechnologie, die auch in Kinos eingesetzt wird.

Sein zeitloses Gehäuse-Design mit Stoffapplikationen aus der dänischen Manufaktur kvadrat und die große Anschlussvielfalt mit drei HDMI-Zugängen (inklusive ARC), einem USB-Anschluss, Bluetooth 4.1 und Onlineanbindung per Ethernet oder WLAN runden das starke Entertainment-Paket ab. Beide Geräte von VAVA sind ab sofort online und im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Der ALR Projektor-Screen Pro (VA-LTS005) wird für 699,00 Euro angeboten, der VAVA VA-LT002-Projektor kostet 2.999,00 Euro. Wäre das etwas für euch?