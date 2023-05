Vatertagsgeschenk-Tipp für Autobot-Fans: Robosen Elite Optimus Prime ab 25.5.2023 versandbereit

Hasbro Pulse hat ein ganz besonders Vatertagsgeschenk für alle Autobot-Fans am Start: den Robosen Elite Optimus Prime, der sich selbst verwandeln kann, auf Sprachbefehle hört und programmierbar ist. Er ist vorbestellbar und laut letzten Informationen ab ca. 25.5.2023 versandbereit.

Was hat der Robosen Elite Optimus Prime zu bieten?

Mit Hilfe dieser aufregenden neuen Figur, die Autobots anführen und die Menschheit verteidigen! Der Transformers Optimus Prime Elite Edition automatisch umwandelnde Roboter ist alles, was du schon immer an Transformers geliebt hast, aktualisiert für die nächste Generation authentischer G1-Roboter. Der von Robotikexperten entwickelte und konstruierte Roboter ist beeindruckende 16 Zoll groß und wurde in mühevoller Kleinarbeit aus über 5.000 Einzelteilen zusammengesetzt. Ausgestattet mit 125 Soundeffekten und mit der Stimme des Originalschauspielers Peter Cullen ist dies eine authentische Reproduktion der klassischen Gen-1-Figur, die für Fans einer jeden Generation neu definiert wurde.

Jeder kann jetzt ein Produkt genießen, das sich anfühlt, als hätten sie ihren eigenen Transformer zu Hause. Diese Premium-Sammelfigur kann wirklich alles – sie verwandelt sich auf Knopfdruck oder per Sprachbefehl vom Auto in einen Roboter und wieder zurück. Im Truck-Modus kann sie nahtlos per Sprachbefehl gesteuert werden, um dorthin zu rasen, wo die Action stattfindet, oder sich als kampfbereiter Held zu erheben!