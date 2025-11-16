Vampire Survivors VR für Meta Quest-Headsets veröffentlicht

Radical Forge und Poncle gaben bekannt, dass sich alle mit aktuellen Meta Quest-Headsets jetzt Vampire Survivors VR kaufen können.

Was ist Vampire Survivors VR?

Es handelt sich dabei um eine VR-Ansicht des Roguelikes mit Bullet-Hell-Elementen. Es ist auch eine der teureren Versionen des Spiels, da sie € 9,99 kostet, während Konsolen- und PC-Versionen jeweils € 4,99 kosten. Dazu gehören jedoch die Erweiterungen Legacy of the Moonspell und Tides of the Foscari, die jeweils € 1,99 kosten. Das Ganze funktioniert so, dass wir das Spiel immer noch wie gewohnt beobachten und es aus einer ähnlichen Perspektive sehen werden.

Aber die Bereiche um uns herum werden aus 3D-Umgebungen und Räumen sein, die wie Orte aus dem Spiel aussehen, wie Mad Forest und Inlaid Library. Wir werden irgendwie beobachten, wie sich alles auf etwas abspielt, das wie ein Spielfeld vor uns aussieht, mit einem 3D-Effekt. Das lässt sich schwerer beschreiben als ansehen, und darum gibt es hier ein Ankündigungsvideo, das genau zeigt, wie das Gameplay in Vampire Survivors VR funktionieren wird.