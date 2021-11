Valves Steam Deck kommt später, erst im Jahre 2022

Valve verzögert die Einführung des Steam Deck, seines Handheld-Gaming-PCs, um zwei Monate. Überrascht niemanden, ist aber trotzdem so…

Warten auf das Steam Deck

Das Steam Deck sollte im Dezember auf den Markt kommen, aber Valve schätzt jetzt, dass die ersten Bestellungen im Februar 2022 versandt werden. “Es tut uns leid – wir haben unser Bestes getan, um die globalen Lieferkettenprobleme zu umgehen, aber aufgrund von Materialengpässen erreichen Komponenten unsere Produktionsstätten nicht rechtzeitig, damit wir unsere ersten Einführungstermine einhalten”, sagte Valve in einem Blogbeitrag. Wer jetzt ein Steam Deck bestellen will, bekommt das Datum für eine Bestellung nach dem zweiten Quartal 2022. Selbst Vorbesteller:innen sehen ein ähnliches Datum.

“Während wir unser Bestes getan haben, um die globalen Lieferkettenprobleme zu berücksichtigen (womit wir meinen, dass wir zusätzliche Zeit berücksichtigt haben, um diese Risiken zu berücksichtigen, und mit mehreren Komponentenanbietern zusammengearbeitet haben), waren unsere Fertigungspläne immer noch betroffen”, sagte Valve in den Steam Deck FAQ (hier geht’s zur Website). „Materialengpässe und Verzögerungen bedeuteten, dass Komponenten es nicht rechtzeitig in unsere Produktionsstätten schafften. Fehlende Teile zusammen mit logistischen Herausforderungen bedeuten verzögerte Steam Decks, so dass wir den Versand um zwei Monate auf Februar verschieben mussten.“