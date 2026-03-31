Valluga Reisetagebuch (Tag 2) – Winter Wonderland

Der Montag startete mit einem Frühstück, das seinem Ruf mehr als gerecht wurde. Das Buffet im Valluga ist kein Standard-Einerlei; es gibt hausgemachte Smoothies, regionales Brot, Ingwerwasser für den Immun-Boost und Eierspeisen, die frisch nach Wunsch zubereitet werden. Mit einem Avocado-Lachs-Brot und einem Cappuccino habe ich meine Favoriten schnell gefunden. Die „bunten Lampenschirme“ im Frühstücksraum, die ich schon auf so vielen Instagram-Fotos gesehen habe, zaubern tatsächlich ein ganz besonderes Licht.

Unterwegs im Winterwunderland von St.Anton

Danach hieß es: Ab in den Schnee! St. Anton am Arlberg ist nicht umsonst als Wiege des alpinen Skilaufs bekannt. Die schiere Größe des Skigebiets und die Qualität der Pisten sind Weltklasse. Der Ort bietet nicht nur klassische Wintersportmöglichkeiten, sondern auch einfach die perfekte Umgebung, um den Winter bewusst zu erleben. Selbst wenn man nicht jede Stunde auf Skiern verbringt, ist man von der Bergwelt umgeben und nimmt diese Stimmung überall wahr. Die Wege, die Aussichten und die frische Luft machen bereits einen großen Teil des Erlebnisses aus. Ich habe mich heute für eine ausgedehnte Winterwanderung und ein paar Abfahrten entschieden. St. Anton ist ja bekanntlich das „Mekka“ für Wintersportler, und das merkt man an jeder Ecke. Was mir besonders aufgefallen ist: Die Energie hier ist ansteckend. Man trifft Menschen aus aller Welt, die alle diese Leidenschaft für die Berge teilen. Obwohl das Valluga einen kostenlosen Shuttle zu den Liften anbietet, ist man auch zu Fuß schnell dort.

Nach stundenlanger Action im Freien merkt man erst, wie gut die klare Bergluft tut und wie sich mit dem rhythmischen Knirschen des Schnees und einem Blick in die Ferne hier einiges relativiert. Der Kopf wird frei, der Körper angenehm müde. Ein Tag wie aus dem Bilderbuch.