Valluga Reisetagebuch (Tag 1) – Ankommen, durchatmen, sofort im Urlaub sein
Es gibt Hotels, die sind eine Unterkunft. Und es gibt Hotels, die sind ein Gefühl. Das Valluga Hotel gehört für mich eindeutig zur zweiten Kategorie.
Schon bei der Ankunft am Sonntag spürte ich diese besondere Mischung aus alpiner Eleganz und entspanntem Boutique-Charakter. Draußen lag St. Anton am Arlberg wie aus einem Winterfilm vor mir – verschneite Dächer, klare Höhenluft und dieses leise Glitzern der Sonne auf den Bergen.
Das Hotel selbst fügt sich stilvoll in die alpine Umgebung ein, ohne rustikal zu wirken. Innen dominiert ein modernes, warmes Design: viel Holz, gedeckte Naturtöne, hochwertige Stoffe, klare Linien. Keine überladene Tiroler Folklore – sondern eine zeitgemäße Interpretation von Alpenluxus. Besonders gut gefallen hat mir die Kombination aus warmen Holzelementen, klaren Linien und einer geschmackvollen Einrichtung, die dem Haus einen hochwertigen, aber unaufgeregten Charakter verleiht.
Ein großer Pluspunkt des Hotels ist für mich auch die Lage. Man ist in kurzer Zeit im Zentrum von St. Anton und kann den Ort wunderbar zu Fuß erkunden. Gleichzeitig vermittelt das Hotel aber Ruhe und Rückzug, was ich gerade bei einem Kurzurlaub sehr schätze. Nach einer Reise möchte ich nicht erst lange suchen, bis ich ankomme, sondern möglichst schnell das Gefühl haben, wirklich da zu sein. Genau das ist im Valluga Hotel gelungen.
Die Valluga Suite – großzügig, hochwertig und ein echter Rückzugsort
Mein Zimmer fühlte sich sofort wie ein Rückzugsort an. Großzügig geschnitten, mit einem Balkon, von dem aus ich direkt auf die winterliche Bergwelt blickte.
Offen gestaltet, mit zwei separaten Schlafzimmern, zwei Bädern, eines davon mit Badewanne, das andere mit einer Walk-In-Dusche, was gleichermaßen für morgendlichen Komfort und abendliche Entspannung sorgt. Gerade die beiden Bäder sorgen dafür, dass der Morgen stressfrei beginnt – ein Detail, das man schnell zu lieben lernt.
Das 60m² große Appartment bietet ebenso viel Privatsphäre wie Wohngefühl. Ideal für Freunde, die gemeinsam reisen, oder für Familien, die Raum schätzen. Der getrennte Wohn- und Schlafbereich ist perfekt, um sich auch mal zurückzuziehen oder abends gemütlich auf dem Sofa gemeinsam Zeit zu verbringen. Die Ausstattung ist hochwertig, ohne laut zu sein. Sie lässt keine Wünsche offen und unterstreicht den erstklassigen Standard der Suite. Von der morgendlichen Nespresso-Kapsel bis zum erstklassigen Sound der Bluetooth-Lautsprecher – ergänzt durch Smart-TV und schnelles WLAN ist alles vorhanden, um deinen Aufenthalt absolut wunschlos glücklich zu machen. Alles ist da, was man braucht.
Ich mag es, wenn Hotelzimmer mehr sind als nur ein Ort zum Übernachten. Die Valluga Suite hat mir genau dieses Gefühl vermittelt. Sie war für mich nicht einfach ein Zimmer, sondern ein persönlicher Rückzugsort für diese Tage in den Bergen, an dem man einfach nur verweilen kann.
Den heutigen Sonntag habe ich ganz nach dem Motto „Slow Travel“ verbracht. Koffer auspacken, kurz die Beine hochlegen und dann ein erster kleiner Orientierungslauf durch das Hotel. Die Atmosphäre ist angenehm ruhig – genau das Richtige, um den Alltag hinter sich zu lassen.
Ein Glas Wein, ein Blick in die beleuchtete Winternacht, und ich dachte: Genau dafür reist man.