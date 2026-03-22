Valluga Reisetagebuch (Tag 1) – Ankommen, durchatmen, sofort im Urlaub sein

Es gibt Hotels, die sind eine Unterkunft. Und es gibt Hotels, die sind ein Gefühl. Das Valluga Hotel gehört für mich eindeutig zur zweiten Kategorie.

Schon bei der Ankunft am Sonntag spürte ich diese besondere Mischung aus alpiner Eleganz und entspanntem Boutique-Charakter. Draußen lag St. Anton am Arlberg wie aus einem Winterfilm vor mir – verschneite Dächer, klare Höhenluft und dieses leise Glitzern der Sonne auf den Bergen.

Das Hotel selbst fügt sich stilvoll in die alpine Umgebung ein, ohne rustikal zu wirken. Innen dominiert ein modernes, warmes Design: viel Holz, gedeckte Naturtöne, hochwertige Stoffe, klare Linien. Keine überladene Tiroler Folklore – sondern eine zeitgemäße Interpretation von Alpenluxus. Besonders gut gefallen hat mir die Kombination aus warmen Holzelementen, klaren Linien und einer geschmackvollen Einrichtung, die dem Haus einen hochwertigen, aber unaufgeregten Charakter verleiht.

Ein großer Pluspunkt des Hotels ist für mich auch die Lage. Man ist in kurzer Zeit im Zentrum von St. Anton und kann den Ort wunderbar zu Fuß erkunden. Gleichzeitig vermittelt das Hotel aber Ruhe und Rückzug, was ich gerade bei einem Kurzurlaub sehr schätze. Nach einer Reise möchte ich nicht erst lange suchen, bis ich ankomme, sondern möglichst schnell das Gefühl haben, wirklich da zu sein. Genau das ist im Valluga Hotel gelungen.