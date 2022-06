Valheim kommt im Herbst 2022 für PC und 2023 für Xbox

Die erfolgreiche Viking-Überlebenssimulation Valheim kommt mit voller Crossplay-Unterstützung mit der Steam-Version des Spiels.

Mehr über Valheim

Valheim wird zuerst den PC Game Pass erreichen und im Herbst 2022 erscheinen. Es wird auf die Xbox Serie kommen und Anfang 2023 noch am selben Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein. Der Titel war ein Hit des Jahres 2021, verkaufte in den ersten fünf Wochen fast 6 Millionen Exemplare auf Steam Early Access und übertraf etablierte Titel wie Dota 2 in Bezug auf aktive Spieler. Es endete als eines der besten Spiele auf Steam im Jahr 2021 insgesamt. Das ursprüngliche Entwicklungsteam von Iron Gate bestand nur aus fünf Personen, aber seitdem haben sie einige weitere Leute eingestellt.

“Wir tun unser Bestes”, sagte Iron Gate-Mitbegründer Henrik Tornqvist im März 2021. “Seit dem Start ist es hier ziemlich hektisch geworden.” Valheim bietet ein weitläufiges, kollaboratives Universum und Jagd, Handwerk, Segeln, Bau und das Fällen mythischer nordischer Bestien. Der Start des Games auf dem Xbox Game Pass markiert sein Debüt außerhalb des Steam-Ökosystems. Bei so vielen Spieler:innen, die bereits auf Steam sind, ist Crossplay-Unterstützung der Schlüssel. Seht den Trailer gleich hier: