Vagrant Queen Staffel 1 DVD-/Blu-ray-Release am 6.8.2020

Serien-Fans aufgepasst – Eye See Movies beschert euch euch ein Vagrant Queen Staffel 1 DVD-/Blu-ray-Release im August. Die Serie ist wöchentlich seit 28.5.2020 auf dem Sky-Sender SYFY sowie dem #Dabei von Magenta TV noch bis 30. Juli 2020 zu sehen.

Worum geht’s?

Elida, ist bereits als Mädchen eine Königin, die aber zu einem ausgestoßenen Waisenkind wird. Allein auf sich gestellt ist sie in den abgelegensten Winkeln der Galaxie unterwegs, immer ein Schritt der Regierung der Republik voraus, die alles dafür tun würde, um ihre Erblinie endgültig auszulöschen. Als Elidas alter Freund Isaac auftaucht und behauptet, dass ihre Mutter noch am Leben ist, planen beide eine Rettungsaktion, die sie zurück in das gefährliche Herz ihres früheren Königsreichs führen wird. Außerdem wird Elida erstmals ihrem Todfeind aus Kindertagen gegenüberstehen: Commander Lazaro.

Das Weltraumabenteuer Vagrant Queen ist die Adaption des gleichnamigen Vault-Comic der Schriftstellerin Magdalene Visaggio und des Künstlers Jason Smith.