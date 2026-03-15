USA-Kult zum Reinbeißen: Cheez-It nun auch in Österreich

Zuwachs im Snackregal – und zwar aus den USA: Cheez-It landet endlich auch in Österreich. Gebacken mit 100 % echtem Käse, ikonischem Crunch und jeder Menge Charakter bringt die US-Kultmarke Popkultur, Geschmack und Attitüde auf ein neues Level.

Wer Cheez-It kennt, weiß: Diese Käse-Snack sind Kult, und das seit über einem Jahrhundert. Was 1921 in Dayton, Ohio, als kleiner, quadratischer Käsecracker begann, wurde zur Ikone des amerikanischen Snackings. Ganze Generationen in den USA sind mit dem unverwechselbaren Cheez-It-Crunch aufgewachsen – man kennt ihn von Roadtrips, Football-Partys und unzähligen TikToks. Ein Snack, der immer wieder neu erfunden wird und dabei immer sich selbst treu bleibt. Jetzt ist Österreich an der Reihe. Mit Cheez-It Snap’d präsentiert die Marke die nächste Generation ihres Kultsnacks – dünner, leichter, luftiger und dabei unwiderstehlich käsig. Der gebackene Snacks liefert alles, was es zum Glücklichsein braucht: intensiven Geschmack, legendäre Knusprigkeit und eine gute Portion Selbstironie.

Zwei Sorten, ein Versprechen: Österreich cruncht jetzt mit

Zum Start gibt’s gleich zwei Varianten, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch das Gleiche versprechen: 100% echter Käse, echter Geschmack, echter Crunch.

Double Cheese: Doppelt käsig, doppelt gut – der perfekte Snack für alle, die es besonders intensiv mögen.

Cheese & Chilli: Eine würzige Mischung aus kräftigem Käsegeschmack und feiner Schärfe – ideal für alle, die es gern etwas heißer mögen.

Beide Sorten überzeugen durch ihre gebackene Qualität, die ikonisch gebogene Form und den unverwechselbaren Cheez-It-Biss. Sie sind nicht nur ein Snack, sondern ein Statement – ob direkt aus der Tüte, beim Serienabend, im Homeoffice oder als Highlight auf dem Charcuterie-Board.

Darum wird Cheez-It geliebt!