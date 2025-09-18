Ups: Neues Like A Dragon-Spiel vorab ins Netz entwischt

Eine unabsichtliche Auflistung auf der Website von Ryu Ga Gotoku Studio soll ein bis dato unangekündigtes Like A Dragon-Spiel vorab verraten haben.

Yakuza, Like A Dragon – was sagt Sega?

Laut Nutzern auf Reddit war Yakuza Kiwami 3 kurzzeitig als Auflistung auf der offiziellen Website der Serie sowie in den Ergebnissen von Google zu sehen. Unter der Annahme, dass die Behauptungen korrekt sind, wurde die Auflistung inzwischen entfernt, und ihr kurzer Auftritt erfolgt eine Woche vor einem geplanten Live-Stream-Event, bei dem RGGS voraussichtlich seine nächsten Like A Dragon-Spiele enthüllen wird. Das passt natürlich wunderbar zusammen und befeuert den Hype ein wenig.

Die ersten Yakuza Kiwami-Spiele, die 2016 und 2017 veröffentlicht wurden, waren Remakes der beiden ursprünglichen Like A Dragon-Spiele. Sie wurden kürzlich für Nintendo Switch 2 angekündigt und werden später in diesem Jahr veröffentlicht. Der jährliche Termin des Ryu Ga Gotoku Studio findet vor der Tokyo Game Show am Mittwoch, den 24. September statt, gefolgt von einem RGG Direct, das einige seiner Ankündigungen weiter detailliert beschreibt. Freut ihr euch auf einen neuen (alten) Titel?