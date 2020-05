Upload Staffel 2: Amazon-Prime-Überraschungshit wird fortgesetzt

Gute Nachrichten für die Fans von Greg Daniels neuester Serie Upload – Amazon bestätigte nun, dass die Upload Staffel 2 schon bestellt wurde, obwohl die Debütstaffel erst am 1. Mai gestartet ist. Die zweite Staffel wird exklusiv bei Amazon Prime Video in mehr als 200 Ländern und Gebieten weltweit für Prime-Mitglieder verfügbar sein.

Worum geht’s in Upload?

Die Sci-Fi-Comedyserie spielt in einer technologisch fortschrittlichen Zukunft, in der Hologramm-Telefone, 3D-Lebensmitteldrucker und automatisierte Supermärkte zum Alltag gehören. Am außergewöhnlichsten ist aber, dass Menschen sich dafür entscheiden können, in ein virtuelles Leben nach dem Tod „geuploaded“ zu werden, wenn sie dem Tod nahe sind.

Die Serie dreht sich um einen jungen App-Entwickler, Nathan Brown (Robbie Amell), der nach einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto im Krankenhaus landet und schnell über sein Schicksal entscheiden muss. Nachdem er sich überstürzt mit seiner oberflächlichen Freundin Ingrid (Allegra Edwards) abgesprochen hat, entscheidet er sich dafür, in das luxuriöse virtuelle Jenseits ihrer Familie, das „Lakeview“ der Firma Horizen, geuploaded zu werden. Nach dem Upload in Lakeview trifft Nathan seinen Kundenservice-„Engel“ Nora Anthony (Andy Allo). Zunächst ist Nora nur seine charismatische Concierge und Führerin. Doch schon bald wird sie zu einer Freundin und Vertrauten, die ihm hilft, sich in dieser neuen digitalen Verlängerung des Lebens zurechtzufinden.

Weitere Informationen zur Serie findet ihr auf der entsprechenden Amazon Prime Übersichtsseite.