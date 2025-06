Update und neuer Modus für Team Fortress 2: Was ist da los?

Team Fortress 2 wurde von Valve jahrelang vernachlässigt, aber jetzt kommt ein Mega-Update. Coole Sache!

Team Fortress 2, wieder am Leben

Das letzte große Update wurde vor fast acht Jahren im Jahr 2017 veröffentlicht. Abgesehen von den gelegentlichen technischen Updates und kleinen Community-Inhalten hat TF2 seit Jungle Inferno nicht viel Neues gesehen, aber das wird sich vielleicht ändern. In einem seltsamen, kaum verständlichen, aber dennoch sehr passenden Blogbeitrag kündigte Valve ein neues großes Update für den Koop-Modus an, mit dem klingenden Namen Mann gegen Maschine. Die Entwickler gaben die Ankündigung indirekt über eine Kurzgeschichte bekannt und forderten die Fans auf, ihre eigenen maßgeschneiderten Karten und Missionen bis zum 27. August bei Valve einzureichen, damit sie in das Update aufgenommen werden. Später in der Geschichte, über eine Geschichte des antiken Griechenlands und Steintafeln, gab Valve auch an, dass ein zweiter Teil des Updates bis Halloween eintrudeln würde.

Die Einreichungen sollten nicht alle Halloween-Themen sein (TF2 hat im Laufe der Jahre im Allgemeinen nur kleinere Halloween-Updates erhalten und sonst nicht viel). Angesichts der Art und Weise, wie sich die Geschichte liest, könnte dieses neue Mann vs. Maschine-Update eine Mischung aus einer Menge von Community-Inhalten (aber tatsächlichen Inhalten, wie Karten und Missionen, keine Skins und Hüten) und Originalmaterial, die von Valve selbst erstellt wurden, beinhalten, die in zwei Chargen in das Spiel implementiert werden sollen. Dies wäre fast 12 Jahre seit dem letzten umfangreichen Update von Mann vs. Maschine und etwa acht Jahre, seit Team Fortress 2 selbst einige richtige Originalinhalte in alter Größe hinzugefügt wurden. Schließlich ist das Game schon an die 20 Jahre alt, vielleicht kommt hier mal ein echter Teil drei? Man wird ja wohl noch träumen dürfen…