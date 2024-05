Update für Stellar Blade (PS5): Boss-Challenge-Modus kommt mit Anreizen

Sony Interactive Entertainment und SHIFT UP werden heute ein kostenloses Update für Stellar Blade mit Boss Challenge-Modus veröffentlichen.

Neben dem neuen “Boss Challenge”-Modus sowie neue Nano Suits und Updates zur Lebensqualität hinzufügt, kündigten die Unternehmen an. Diese Boss Challenge lässt euch gegen die 19 Bosse aus dem Basisspiel kämpfen. Steigert eure Fähigkeiten, seid cleverer als eure Feinde … und dann gewinnt. Der Fortschritt in der Boss-Herausforderung erfordert Kampfdaten von Bossen, die ihr zuvor besiegt habt. Außerdem dürft ihr auch gegen Bosse auf einem höheren Schwierigkeitsgrad kämpfen, nachdem ihr das Grundspiel durchgespielt habt. Um die Herausforderung zu starten, könnt ihr entweder eure eigene Ausrüstung laden und verwenden, oder eine von mehreren Voreinstellungen auswählen.

So dürft ihr die minimale Voreinstellung für eine echte Herausforderung wählen, oder eine maximale Voreinstellung, die alle eure Fähigkeiten und Statistiken auf ein Höchstmaß treibt – für eine wahre Dominanz des Gegners. Nachdem die Herausforderung vorbei ist, werden eure Kampfdaten automatisch analysiert. Ihr werdet Metriken wie Kampfzeit, Anzahl der perfekten Parieren und Ausweichen, Verbrauchsmaterialnutzung und mehr sehen. So testet ihr eure Fähigkeiten und es ist auch möglich, die Punktzahlen mit euren Freund:innen zu vergleichen. Wenn ihr alle Bosse in der Boss Challenge auf Normal Schwierigkeitseinstellung oder höher besiegt, bekommt ihr den Neurolink-Anzug für Eve. Neben Fehlerbehebungen kommt auch die Option im Update, um den Kompass stets im HUD sehen zu können.