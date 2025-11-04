Update für Pokémon-Legenden: Z-A behebt Fortschrittsprobleme

Pokémon-Legenden: Z-A wird im November sein erstes Update erhalten, das darauf abzielt, Fortschrittsprobleme und den Tag/Nacht-Zyklus zu beheben.

Update für Pokémon-Legenden: Z-A

Die Pokémon Company hat gesagt, dass das Update, das irgendwann im November geplant ist, zwei Hauptbereiche angehen wird, von denen der erste ein Fehler im Zusammenhang mit dem ersten Rogue Mega Evolution-Kampf des Spiels ist. Das zweite Problem betrifft bestimmte Nebenmissionen und deren Beziehung zum Tag- und Nachtzyklus des Spiels. Die vollständigen Patch-Notizen findet ihr gleich hier! Wenn eure Pokémon-Boxen vor dem ersten Rogue Mega Evolution-Kampf voll wurden und das Boxen-Menü zu keinem Zeitpunkt geöffnet wurde, bevor es gefüllt wurde, werden Pokémon-Fangversuche immer fehlschlagen. Falls unter diesen Bedingungen eine Nebenmission versucht wird, die euch ein Pokémon als Belohnung verspricht, wird die Mission ohne Gewährung des Pokémon abgeschlossen. Und wenn bei bestimmten Nebenmissionen die Tageszeit zwischen Tag und Nacht wechselt, wird es bei manchen Nebenmissionen unmöglich, die Aufgabe abzuschließen. Beide Probleme sollen in dem Update behoben werden, das im November veröffentlicht werden soll. Die Meinungen zum Game sind bislang geteilt, hier lest ihr unseren Test!