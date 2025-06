Update für ELDEN RING NIGHTREIGN: Boss-Remix im Anmarsch

ELDEN RING NIGHTREIGN wird in den nächsten Wochen Remix-Versionen seiner aktuellen Bosse erhalten. Eine willkommene Herausforderung!

Neues in ELDEN RING NIGHTREIGN

Everdark Sovereigns, die stärkere, remixte Versionen der ursprünglichen Bosse des Spiels sind, werden wöchentlich hinzugefügt, beginnend heute mit der Everdark-Version von Gaping Jaw. Diese Expeditionen werden nur für all jene verfügbar sein, die die ursprünglichen Versionen der Bosse besiegt haben, und werden für eine begrenzte Zeit zum Kämpfen zur Verfügung stehen. Gaping Jaw ist jetzt bis zum 26. Juni verfügbar. Sentient Pest und Darkdrift Knight werden in ihren Everdark-Formen folgen. Die verbleibenden Bosse werden „zu einem späteren Zeitpunkt“ hinzugefügt. Wenn ihr einen Everdark Sovereign besiegt, erhaltet ihr ein Souvereign-Siegel als Belohnung.

Dies ist das zweite große Update des Spiels, nach einem Update in der ersten Woche, das das Solospiel erleichterte. ELDEN RING NIGHTREIGN wurde letzten Monat veröffentlicht, und trotz eines recht gedämpften Erst-Feedbacks von den Fans hat sich das Spiel gut entwickelt. Laut SteamDB erreichte das Spiel eine Stunde nach seiner Veröffentlichung einen Höchststand von 313.593 gleichzeitigen Spielenden auf Steam. Dies war der zweithöchste maximale Peak von FromSoftware für ein Spiel, hinter dem von Elden Ring selbst erreichten Peak von 953.426. Das Spiel verkaufte sich am ersten Tag 2 Millionen Mal, so sein Herausgeber Bandai Namco.