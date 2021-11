Unpacking – Entspannt Möbel und Dinge auspacken

Umziehen mag niemand, doch in Unpacking dürft ihr andere Leute Sachen auspacken. Zum entspannten Puzzlespiele gibt es hier den Launch Trailer.

Das Entwicklungsstudio Witch Beam beschreibt das eigene Spiel folgendermaßen:

„Unpacking ist ein entspannendes Spiel über das vertraute Erlebnis, seinen Sachen einen Platz in einem neuen Zuhause zu finden. Eine Mischung aus Bausteinpuzzle und Heimdekoration lädt dich dazu ein, es dir gemütlich zu machen und dabei etwas über das Leben zu erfahren, das du hier auspackst.“

Durch die Gegenstände die ihr auspackt, lernt ihr auch ihre Besitzer:innen besser kennen, wodurch euch immer wieder kleine Story-Fragmente an die Hand gegeben werden. Unpacking ist am 2. November für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X erschienen und ist im Xbox Gamepass enthalten.