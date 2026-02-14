Unerbittliche Jagd: Sisu: Road to Revenge ab 19.2.2026 auf DVD und Blu-ray

Macht euch bereit für die Rückkehr des Mannes, der einfach nicht sterben will. Am 19. Februar 2026 erscheint mit Sisu: Road to Revenge (Originaltitel: Sisu 2) die mit Spannung erwartete Fortsetzung des finnischen Überraschungshits. Ihr dürft euch auf ein intensives und mitreißendes Action-Spektakel freuen, das die Grenzen des Genres erneut sprengt.

Ein Kampf auf Leben und Tod quer durch Finnland

In diesem Kapitel kehrt der legendäre Protagonist, gespielt von Jorma Tommila, zu dem Ort zurück, an dem seine Familie einst brutal ermordet wurde. Er ist fest entschlossen, das Haus in seine Einzelteile zu zerlegen und an einem sicheren Ort als Denkmal für seine Liebsten wieder aufzubauen. Doch der Frieden währt nicht lange: Der Kommandant der Roten Armee, verkörpert von Stephen Lang (bekannt aus Don’t Breathe), kehrt zurück, um sein mörderisches Werk zu vollenden. Ihr könnt Zeug:innen einer atemberaubenden Verfolgungsjagd werden, bei der jede Sekunde zählt und die mit schier unglaublichen Actionszenen gespickt ist.

Action ohne Kompromisse

Regisseur:innen und Stunt-Koordinator:innen haben für diese Fortsetzung erneut tief in die Trickkiste gegriffen, um euch ein visuelles Erlebnis zu bieten, das archaische Gewalt mit cineastischer Brillanz verbindet. Ihr dürft gespannt sein auf das zusätzliche Bonusmaterial, dessen Details in Kürze bekannt gegeben werden.