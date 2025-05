Underneath the Mango Tree – Sri Lanka: Ayurveda deluxe zwischen Kokospalmen und Ozeanrauschen

Dort, wo der Regenwald auf das Meer trifft und die Sonne sich in der sanften Brandung verliert, liegt mit „Underneath the Mango Tree“, liebevoll „UTMT“ genannt, ein Rückzugsort für alle Sinne. Umgeben von Kokos- und Mangobäumen bietet dieses persönlich geführte Boutique-Hotel im Süden Sri Lankas ein ganzheitliches Konzept für Ayurveda-Kuren auf höchstem Niveau: individuell abgestimmt, tief verwurzelt in der traditionellen Lehre und dennoch modern interpretiert.

Unter österreichischer Leitung und mit europäischen Standards vereint das UTMT authentisches Ayurveda mit Komfort, Stil und herzlicher Gastfreundschaft. Hier wird der Mensch in seiner Gesamtheit – körperlich, geistig und seelisch – betrachtet.

Im Rhythmus des Ayurveda

Im UTMT steht der Mensch mit all seinen Facetten im Mittelpunkt – und genau da setzt Ayurveda an. Die über 5.000 Jahre alte indische Heilkunde bildet das Herzstück des ganzheitlichen Erholungskonzepts in dem exotischen Boutiquehotel. Eingebettet in tropisches Grün, mit dem Rauschen des Indischen Ozeans im Hintergrund, entfaltet sie hier ihre volle Wirkung: Ayurveda wird im UTMT nicht nur praktiziert, sondern gelebt – mit großer Achtsamkeit, Herzenswärme und einem tiefen Verständnis für die individuellen Bedürfnisse jedes Gastes. Körperlich, geistig und emotional findet man hier Raum, um in Balance zu kommen. Und zwar nicht im Sinne eines gestressten „Work-Life- Kalenders“, sondern ganz echt.

Zentral ist dabei die Rolle der erfahrenen Ayurveda-Ärztinnen (deutschsprachig). In persönlichen Gesprächen analysieren sie das Zusammenspiel der drei Doshas – Vata, Pitta und Kapha – und erkennen, wo innere Ungleichgewichte entstanden sind. Ihre Beobachtungsgabe, ihr medizinisches Wissen und ihr Gespür für den Menschen bilden die Grundlage jeder Behandlung.

Eine Reise nach innen

Konsultationen mit den Ayurveda-Ärzten, fein abgestimmte Behandlungen, Meditation, Yoga, ayurvedische Ernährung und Pflanzenheilkunde fügen sich zu einem harmonischen Zusammenspiel für mehr Wohlbefinden und innere Ausgeglichenheit. Die intensive Panchakarma-Kur sorgt – über mindestens zehn Tage – für eine tiefgreifende Reinigung auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene. Für alle, die dem Alltag für eine Weile entfliehen möchten, bietet das kürzere „Ayurveda Pure“-Programm ab drei Tagen eine sanfte Einführung in die Welt des Ayurveda. Detox-Programme können dabei gezielt in die Ayurveda-Kur integriert werden. Was alle Programme im UTMT verbindet: Sie passen sich dem Menschen an. Kein erhobener Zeigefinger, keine starren Abläufe – sondern ein achtsames Miteinander auf Augenhöhe.

Ein Inselparadies zum Loslassen und Auftanken

Das UTMT ist mehr als ein Spa-Hotel. Es ist ein Rückzugsort – offen und grün. Zwischen Mangobäumen, Kokospalmen und Strand entsteht Raum für Ruhe und Regeneration. Ob im Schatten des Yoga-Pavillons, in den stillen Oasen des Spa-Bereichs, am Pool oder bei einer stillen Meditation: Hier beginnt das Loslassen – ganz von selbst. Die Wirkung von Ayurveda zeigt sich nicht spektakulär, sondern leise – im Nachklang. Vielleicht beim ersten Schritt durch den Garten, wenn das Licht durch die Kokospalmen fällt. Oder beim tiefen Einatmen am frühen Morgen, wenn der Blick über das Meer schweift und der Kopf still wird. Und für alle, die nach der Kur noch tiefer in die Seele Sri Lankas eintauchen möchten, lädt das Hot Deal Angebot mit gratis Urlaubstagen dazu ein, die heilsame Auszeit mit einer Entdeckungsreise zu Land und Leuten zu verbinden.

Über das UTMT: Mit Blick auf den Indischen Ozean erwarten die Gäste 22 individuell gestaltete Zimmer und Villen. Das hauseigene Ayurveda-Spa wird von einem erfahrenen Team unter ärztlicher Leitung geführt und bietet maßgeschneiderte Behandlungen in traditioneller Anwendung. Ergänzt wird das Angebot durch tägliche Yoga-Sessions. Kulinarisch setzt das UTMT auf frische, regionale Zutaten, die im offenen Restaurant mit Terrasse zu fein abgestimmten, ayurvedischen oder internationalen Gerichten verarbeitet werden. Zudem bietet das UTMT Kochkurse, um die Geheimnisse der asiatischen und ayurvedischen Küche zu entdecken. Neben Sri Lanka bietet Robert Hollmann in Triest und auf der Turracher Höhe in Österreich unverwechselbare Häuser fernab von Standard und Konvention.

Aktuelle Angebote

3 Tage nur für mich

ACHTUNG – hier ist der Preis ohne Übernachtung

3 Tagen Ayurveda Beauty – Preis p. P.: 280 Euro

3 Tage Ayurveda Detox – Preis p. P.: 360 Euro

3 Tage Ayurveda Pure – Preis p. P.: 300 Euro

Hot Deal von Mai bis Oktober

Pancharkama 14 Tage buchen, 2 Tage gratis, 21 Tage buchen, 3 Tage gratis

Ayurveda Pure 7 Tage buchen, 1 Tag gratis, 10 Tage buchen, 2 Tage gratis

DetoxWoche

7 Nächte mit Detox Programm – Preis p. P.: ab 1.260 Euro