Uncharted: Legacy of Thieves Collection ab sofort für PC erhältlich

Ab heute ist die Uncharted: Legacy of Thieves Collection von Naughty Dog und Iron Galaxy für PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich. Die PC-Version umfasst die zwei Titel Uncharted 4: A Thief’s End sowie Uncharted: The Lost Legacy und bietet neue, für PC optimierte Komfort- und Grafikfunktionen, die das Erlebnis sinnvoll erweitern und für unterschiedliche Hardware ausgelegt sind.

Geht auf die Suche nach dem Glück und drücke der Weltkarte in Uncharted: Legacy of Thieves Collection euren Stempel auf. Entdeckt das packende, kinoreife Storytelling und die größten Blockbuster-Action-Schauplätze aus der Uncharted-Reihe – mit allem Witz, der Gerissenheit und den übertriebenen Momenten der beliebten Diebe – Nathan Drake und Chloe Frazer. Mit einem vom preisgekrönten Entwickler Naughty Dog entwickelten Spielerlebnis enthält die Legacy of Thieves Collection die beiden hochgelobten Singleplayer-Abenteuer in aller Welt aus Uncharted 4: A Thief‘s End und Uncharted: The Lost Legacy. Jede Story bietet viel Grund zum Lachen, Drama, intensive Kämpfe und die Magie des Unbekannten – alles überarbeitet, damit ihr noch tiefer eintauchen könnt.