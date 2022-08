Unawake: Toplitz und RealityArts kündigen Action-Adventure an

Der Indie-Publisher Toplitz Productions kündigt noch vor der gamescom 2022 gemeinsam mit dem türkischen Entwicklerstudio RealityArts das Unreal5-Engine-Action-Spiel Unawake für Ende 2023 an. Hier geht’s zur Steamseite.

Was erwartet euch?

In Unawake entscheidet ihr das Schicksal der Menschheit inmitten von gnadenlosen Kriegen zwischen alptraumhaften Kreaturen aus Himmel und Hölle. Bestraft eure Gegner:innen oder erteilt ihnen Absolution, wenn ihr ihnen in diesem Action-Adventure in intensiven Gefechten gegenübersteht. Ihr seid das letzte Bollwerk.

Der neue Titel von RealityArts Studio, u.a. bereits mit einigen internationale Awards sowie zweimal mit dem Epic Megagrant ausgezeichnet, setzt auf brachiale Action in einer dystopischen Apokalypse. Audiovisuell in Szene gesetzt von Studio-Mitbegründer und Design-Ikone Ismael (Ismail Kemal Ciftcioglu), ist Unawake von einem markanten Stil gekennzeichnet, der nach der Umstellung auf Unreal Engine 5 die Grenzen der kreativen Fantasie von Ismael neu auslotet. Das leicht zu erlernende, aber schwer zu meisternde Kampfsystem des Titels sowie der dynamische Soundtrack lassen einen in die opulente Spielwelt abtauchen, während man versucht, in einer von Engeln und Dämonen verursachten Endzeit zu überleben.