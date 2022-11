Ultimate Ears FITS nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich

Dank der patentierten Lightform-Technologie passen sich die Gel-Aufsätze der UE FITS innerhalb von nur 60 Sekunden der individuellen Form jeder Ohrmuschel an. Auf diese Weise profitieren Nutzer:innen nicht nur von ganztägigem Komfort, sondern auch von einer natürlichen Art der Abdichtung, die Umgebungsgeräusche auf ein Minimum reduziert. Die Lightform-Technologie basiert auf sanften, violetten Lichtwellen, die die Beschaffenheit der Aufsätze so verändern, dass diese sich ideal der Form der Ohrmuschel anpassen. So sitzen die Kopfhörer den ganzen Tag über sicher im Ohr, ohne dass es zu unangenehmen Druckstellen kommt.

Ultimate Ears veröffentlichte die kabellosen Premium-Kopfhörer Ultimate Ears FITS nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In den USA, wo die UE FITS bereits vor zwei Jahren veröffentlicht wurden, zählen die Kopfhörer schon jetzt zu den beliebtesten kabellosen Premium-Modellen des Landes. Die neuen Kopfhörer können ab sofort über die offizielle Website von Ultimate Ears erworben werden.

Auf akustischer Ebene überzeugen die neuen In-ears vor allem mit Komponenten, die auch in den In-Ear-Monitoren für Profimusiker*innen zum Einsatz kommen. Die dynamischen 10-mm-Treiber garantieren einen vollen, warmen und hochpräzisen Klang mit tiefen, kräftigen und druckvollen Bässen. Mit einer einzigen Ladung liefern die True Wireless Earphones bis zu acht Stunden Musikgenuss, der mithilfe des Auflade-Etuis sogar auf bis zu 20 Stunden ausgedehnt werden kann. Nutzer:innen können direkt über die kabellosen Premium-Kopfhörer ihre Musik abspielen oder Anrufe annehmen. Zudem bietet sich ihnen die Option, über die UE FITS App die Bedienungstasten individuell zu belegen, um so etwa den Sprachassistenten zu aktivieren, Titel zu überspringen oder die Lautstärke ganz einfach anpassen zu können. Die neuen FITS sind mit klug positionierten Doppelmikrofonen ausgestattet, die störende Windgeräusche automatisch eliminieren und so die allgemeine Verständlichkeit in Anrufen verbessern.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Ultimate Ears FITS sind in den Farben Cloud (Grau), Dawn (Flieder) und Eclipse (Navy) zu einer UVP von 229,99 Euro erhältlich.