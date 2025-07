UGREEN Nexode Powerbank 20.000mAh 165W: Der ultimative Reisebegleiter mit ausziehbarem Kabel im Test

Design und Verarbeitungsqualität

Die UGREEN Nexode Powerbank ist kompakt und rechteckig, mit Abmessungen von etwa 146 x 54 x 50 mm (in etwa so groß wie das 130W Modell). In Punkto Gewicht bringt die Powerbank etwas über 500g auf die Waage und das obwohl auf der offiziellen Webseite ein Gewicht von 335 g genannt wird. Dieser Aspekt ist für viele kaufentscheidend bei der Fülle an angebotenen Powerbanks. Für meine Anwendungsfälle (Reisen im Zug oder mobiles Arbeiten) hat das 165W Modell gepasst, wobei ich hier ein zwei Besonderheiten hervorheben möchte, das ich bei einer Powerbank nie mehr missen möchte: Ein Display, dass anzeigt, wieviel Energie gerade in die Powerbank bzw. wieder herausgeht und die zwei Gummistreifen auf der Unterseite der Powerbank, die ein Herumrutschen am Tisch oder im Zug verhindern. Beides bringt die Nexode Powerbank-Reihe als Standard mit sich. Neu hingegen ist bei diesem Modell das ausziehbare USB-C-Kabel mit 65 cm Länge und sieben einstellbaren Positionen. UGREEN betont die extreme Haltbarkeit des Kabels mit über 25.000 Retraktionszyklen und 10.000 Biegetests, was weit über Industriestandards liegt und ein starkes Qualitätsversprechen darstellt. Ein magnetisches Haltesystem sorgt dafür, dass das Kabel bei Nichtgebrauch bündig am Gerät anliegt.

Die UGREEN Nexode Powerbank hat eine Bruttokapazität von 20.000mAh, die heutzutage keine Besonderheit mehr ist, aber damit euch gut durch den Tag hilft. Damit könnt ihr euren Laptop, euer Tablet oder euer Smarpthone (bzw. sogar mehr davon gleichzeitig) aufladen. Die maximale Gesamtausgangsleistung beträgt 165W, die sich auf drei Ports aufteilt: ein integriertes ausziehbares USB-C-Kabel, einen festen USB-C-Port (beide bis zu 100W) und einen USB-A-Port (bis zu 33W). Dank intelligenter Leistungsverteilung kann die Powerbank bis zu drei Geräte gleichzeitig laden. Sie kann zwei Laptops gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit versorgen (100W über das ausziehbare Kabel und 65W über den festen USB-C-Port), was die Produktivität für Nutzer:innen mit mehreren Hochleistungsgeräten erheblich steigert. Die Powerbank selbst könnt ihr in rund 2 Stunden von 0 bis zum Anschlag aufladen.

Leistungsverteilung bei Mehrfachladung

Ladeszenario Port 1 (Kabel USB-C) Port 2 (USB-C) Port 3 (USB-A) Gesamtleistung Ein Gerät (Laptop) 100W – – 100W Zwei Laptops 100W 65W – 165W Drei Geräte 100W 10W 10W

Am folgenden Bild seht ihr, dass ich die 100W nicht ganz geschafft habe. Der Solargenerator hat zwar knapp über 100W abgegeben, aber die Powerbank konnte nur rund 92W aufnehmen.

Praxistauglichkeit und Reisefreundlichkeit

Die UGREEN Nexode Powerbank ist ideal für Geschäftsreisen, Urlaub oder Außendienst, wo Steckdosen begrenzt sind. Ihre hohe Kapazität und Leistung machen sie zu einem zuverlässigen Begleiter für „Non-Stop-Geschäftsreisen oder längere Reisen“. Die integrierte Kabellösung sorgt für „Kabelsalat-freies Reisen“ und „ordentliche Home-Setups“. Mit einer Energie von 72Wh liegt die Powerbank unter dem IATA-Standard von 100Wh für Handgepäck und ist somit „airline approved“. Sie hat zudem den UN38.3-Test bestanden, was sie zu einem sicheren Reisebegleiter macht.

Für Geräte mit geringem Stromverbrauch wie Bluetooth-Kopfhörer oder Smartwatches bietet die Powerbank einen speziellen „Trickle-Charging-Modus“ (Erhaltungsladung). Dieser Modus gewährleistet einen stabilen und sicheren Strom, um empfindliche Batterien zu schützen und deren Lebensdauer zu verlängern. Die Aktivierung erfolgt durch langes Drücken des Power-Buttons.

Sicherheit und Langlebigkeit

Umfassende Schutzmechanismen

Sicherheit hat bei der UGREEN Nexode Powerbank oberste Priorität. Sie ist mit UGREENs „Thermal Guard“-System ausgestattet, das die Temperatur 200-mal pro Sekunde überwacht, und verfügt über 13 Schichten fortschrittlichen Schutzes gegen Überladung, Kurzschlüsse, Überhitzung und weitere Probleme. Dies gewährleistet eine umfassende und redundante Sicherheitsarchitektur.

Effizienz und Temperaturmanagement

UGREEN setzt die GaNInfinity-Technologie und das „Thermal Guard“-System ein, das die Temperatur 200-mal pro Sekunde überwacht. Dies ermöglicht eine hohe Energieumwandlungseffizienz bei geringer Wärmeentwicklung. Tests zeigen, dass die Powerbank auch bei hoher Leistungsabgabe relativ kühle Temperaturen beibehält, was zur Sicherheit und konsistenten Leistung beiträgt.

Langlebigkeit der Akkuzellen

Die Langlebigkeit der Powerbank wird durch die Verwendung von „Automotive-Grade Power Cells“ unterstrichen. Diese hochwertigen 21700 Li-Polymer-Zellen sind robust und zuverlässig. UGREEN gibt an, dass die Powerbank nach über 1.000 Ladezyklen noch 70% bzw. 80% ihrer ursprünglichen Kapazität behält, was eine „jahrelang konsistente Leistung“ verspricht. Für die Nutzer:innen bedeutet dies eine höhere Investitionssicherheit und eine längere Nutzungsdauer.