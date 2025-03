UGREEN Genshin Impact Co-Brandingprodukte ab sofort erhältlich

Mit der UGREEN MagFlow Ladestation Genshin Impact Edition, wird das kabellose Laden jetzt noch vielseitiger möglich. Diese Ladestation bietet ein faltbares 2-in-1-Design mit Qi2-15-W-Schnellladung, das ein magnetisches Pad, ein Kopfhörer-Dock und einen zusätzlichen USB-C Smartwatch-Anschluss in einem reisefreundlichen Formfaktor kombiniert.

Das kompakte und dennoch leistungsstarke UGREEN Nexode Ladegerät Genshin Impact Edition bietet bis zu 65 W Schnellladung und ist damit ideal für das schnelle Aufladen von Laptops oder mobilen Spielgeräten. Ausgestattet mit zwei USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Anschluss können bis zu drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, während das schlanke und kompakte Design dafür sorgt, dass dieses Ladegerät mühelos in die Taschen des Spielenden passt. Zusätzlich sorgt der fortschrittliche GaNInfinity™-Chip für einen hohen Wirkungsgrad und eine leistungsstarke Temperaturregelung.

Die UGREEN Nexode Powerbank Genshin Impact Edition ist der ultimative Begleiter für Spiele und Reisen. Sie verfügt über eine Kapazität von 20 000 mAh mit 100 W Schnellladung für Laptops, Handys und Tablets. Der 130-W-Ausgang mit zwei Anschlüssen ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von Geräten, während ein scharfes TFT-Display die Energiedaten in Echtzeit anzeigt, sodass Spielende mitten im Gefecht nie mit einem leeren Akku konfrontiert werden. Neben einem wunderschönen Bild von Kinich auf der Außenseite begrüßt eine amüsante Pixel-Art-Animation von K’uhul Ajaw, Kinichs Drachenbegleiter, Spielende jedes Mal, wenn sie das Gerät einschalten.

Als erfahrener Saurierjäger ist Kinich im Kampf standfest, direkt und effizient. Seine Qualitäten decken sich mit der Markenidentität und der Mission von UGREEN. Die Produkte der UGREEN Genshin Impact Edition bieten Spielenden ein effizientes und zuverlässiges Ladeerlebnis. Kinich verfügt über die Dendro-Kraft und sein Figurendesign nutzt hauptsächlich die Farbe Grün, was den Markenfarben von UGREEN entspricht. Die verpixelten Elemente in seinem Design entsprechen ebenfalls der digitalen Natur von UGREENs Elektronikprodukten.

Genshin Impact ist ein Open-World-Adventure-RPG, welches Spielende in die visuell atemberaubende Welt von Teyvat entführt, wo sie sechs der sieben großen Nationen erkunden, verschiedene Figuren treffen, die Kunst des elementbasierten Kampfes meistern und auf ihrem Weg die Geheimnisse von Teyvat lüften können. UGREEN verfolgt die Markenphilosophie „Activate You“ und bietet leistungsstarke tragbare Ladegeräte, die Spielende dabei unterstützen, das Unbekannte zu erkunden und neue Möglichkeiten zu erschließen.

UGREEN startet eine Kooperation mit Genshin Impact, um eine exklusive Co-Branding-Ladegerätekollektion auf den Markt zu bringen. Die Reihe steht unter dem Motto „Power Up, Game On!“ – Aufladen und losspielen! – und umfasst vier wichtige Produkte rund um das Aufladen: eine Schnelllade- Powerbank mit 20 000 mAh, ein ultrarobustes, nylongeflochtenes 100-W-Kabel, ein kompaktes GaN-Schnellladegerät mit 65 W und ein Qi2-zertifiziertes kabelloses Ladegerät . Jedes Produkt verfügt über ein exklusives Design mit verschlungenen Mustern, das von der beliebten Genshin-Impact-Figur Kinich, dem Saurierjäger aus der jüngsten Nation Natlan, inspiriert ist.

Preis und Verfügbarkeit der UGREEN Genshin Impact Co-brandingprodukte

Die Serie ist derzeit in 14 Ländern weltweit erhältlich, darunter in europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich sowie in verschiedenen Ländern Asiens und Nordamerikas. Die Einzelhandelspreise und Verkaufsplattformen variieren je nach Region.

Auf dem deutschen Markt wird die Produktserie auf de.ugreen.com und Amazon.de erhältlich sein. Die UVPs sind folgend aufgeführt.