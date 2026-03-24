UGREEN bringt Thunderbolt 5 Dockingstations für maximale Performance

UGREEN baut sein Angebot an Peripheriegeräten deutlich aus und präsentiert neue Dockingstations, die auf den aktuellen Thunderbolt 5-Standard setzen. Mit den Modellen Maxidok 17-in-1, Maxidok 10-in-1 sowie einer speziellen Variante für den Mac mini M4 stehen euch nun Lösungen zur Verfügung, die durch höhere Bandbreiten und extrem geringe Latenzen überzeugen. Besonders wenn ihr im Bereich der Foto- und Videobearbeitung oder im 3D-Rendering arbeitet, könnt ihr von der massiven Leistungssteigerung profitieren.

Höchstleistung am Schreibtisch mit bis zu 120 Gbit/s

Das neue Flaggschiff, die Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5 Dockingstation, bietet euch stolze 17 Anschlüsse und unterstützt Bandbreiten von bis zu 120 Gbit/s. Dank der integrierten M.2-SSD-Erweiterung und einer Gesamtleistung von 240 W dürft ihr euren Laptop und weitere Geräte gleichzeitig laden, während ihr externe Displays mit bis zu 8K bei 60 Hz befeuert. Für Nutzer:innen von Windows-Systemen ist zudem der Betrieb von drei unabhängigen Displays möglich. Wer es kompakter mag, kann auf die 10-in-1-Variante zurückgreifen, die trotz ihrer geringeren Größe 140 W Gesamtleistung und volle Thunderbolt 5-Unterstützung bietet.

Maßgeschneiderte Lösungen für Mac-User:innen

Speziell für den Mac mini M4 hat UGREEN ein Dock entwickelt, das sich nahtlos unter das Gehäuse schmiegt und durch ein hybrides Kühlsystem die Luftzirkulation optimiert. Ihr könnt damit ohne zusätzliche Treiber zwei 6K-Displays betreiben oder den Speicher über den integrierten M.2-Slot erweitern. Auch für die neuen MacBook Pro Modelle mit M5 Max sind die Dockingstations zertifiziert, sodass ihr bis zu drei 4K-Bildschirme mit 144 Hz ansteuern dürft. Die Standardmodelle sind ab sofort für 299,99 Euro beziehungsweise 459,99 Euro erhältlich, während das Modell für den Mac mini im Laufe des Frühjahrs folgt.