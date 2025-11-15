UGREEN Black Friday 2025 mit Rabatten bis 40%

UGREEN bietet im Rahmen der Black Week 2025 viele Rabatte auf die beliebtesten Produktkategorien. Bereits vor dem Black Friday findet vom 14. November bis zum 19. November 2025 eine Early-Bird-Phase mit Rabatten statt. Vom 20. November bis zum 1. Dezember 2025 folgen dann weitere Angebote zum Black Friday mit Preisnachlässen von bis zu 40 Prozent auf Gadgets und weitere Produkte sowie bis zu 25 Prozent auf NAS. Auf die NAS-Produkte gewährt UGREEN zudem eine Preisgarantie. Die Rabatte werden die höchsten Preisnachlässe des Jahres sein. Sollten die Preise im Laufe des Jahres dennoch noch weiter sinken, wird UGREEN Käufer:innen den Differenzbetrag rückerstatten.

Die spannendsten Angebote von UGREEN

UGREEN Nexode 20.000 mAh Powerbank: Diese Powerbank ist der perfekte Begleiter auf Reisen. Sie verbindet hohe Kapazität mit einer Schnellladeleistung von insgesamt 165W in einem kompakten Formfaktor. Dadurch können Laptops, Tablets oder Smartphones in kürzester Zeit auch von unterwegs aus wieder mit Energie versorgt werden. Die Powerbank ist während des Black Friday für 59,99 Euro statt 89,99 Euro erhältlich (33 Prozent Ersparnis).

UGREEN DH4300 Plus NAS mit unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV): Das UGREEN DH4300 Plus ist dank seiner einfachen Bedienung und dem NFC-One-Touch-Setup eine ausgezeichnete Wahl für Einsteiger:innen in die Welt der Netzwerkspeicher. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 120 TB und vielseitigen RAID-Optionen (wie RAID 0/1/5/6/10) bietet es ausreichend Platz und Flexibilität für Fotos, Musik und Filme. Das Gerät läuft auf dem sicheren Betriebssystem UGOS Pro und verfügt über Funktionen wie einen Echtzeit-Virenschutz. Darüber hinaus ist es TÜV- und TRUSTe-zertifiziert. Am Black Friday ist das DH4300 Plus für 322,49 Euro erhältlich, was einer Ersparnis von 25 Prozent gegenüber dem UVP von 429,99 Euro entspricht. Während der Early-Bird-Phase lassen sich ebenfalls 25 Prozent sparen, wenn man zu einem Bundle mit einer USV greift.

UGREEN DH2300 NAS: Das DH2300 ist der ideale Einstieg in die Welt der privaten NAS-Geräte und eignet sich besonders für Nutzer:innen von Cloud-Speichern und Festplatten sowie für Heimkino-Enthusiast:innen, die nach einer sicheren und effizienten Möglichkeit suchen, ihre wachsenden Datenmengen zu verwalten. Mit einer 2-Bay-SATA-Konfiguration, die bis zu 60 TB (30 TB pro Laufwerk) unterstützt, bewältigt es mühelos umfangreiche Bibliotheken mit 4K-Videos, hochauflösenden Fotos und großen Dokumenten, ohne auf Cloud-Dienste von Drittanbietern angewiesen sein zu müssen. Während des Black Friday ist das DH2300 für 167,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 20 Prozent entspricht.

