Überraschung: Death Stranding 2: On the Beach PC-Version kommt früher als gedacht

Was erwartet euch in Death Stranding 2: On the Beach PC?

In dieser eigenständigen Fortsetzung begleiten Sam Porter Bridges und seine Gefährt:innen von DRAWBRIDGE auf eine gefährliche Mission, um Australien an das chirale Netzwerk anzuschließen. Ihr dürft euch auf ein erweitertes Arsenal an Werkzeugen, Waffen und Fahrzeugen freuen, um Sam durch eine Welt voller Gefahren zu schleusen. Dabei müsst ihr euch nicht nur gegen menschliche Feinde zur Wehr setzen, sondern auch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Sandstürme und Waldbrände überstehen.

Das innovative Social Strand System kehrt ebenfalls zurück. Ihr könnt die Welt anderer Spieler:innen mitgestalten und erleben, wie deren Taten eure eigene Umgebung beeinflussen. Die PC-Version bietet euch dabei maximale technologische Freiheit: Ihr dürft Ultrawide-Monitore im Format 21:9 oder sogar 32:9 nutzen, um das Abenteuer in nativer 4K-Auflösung zu genießen. Zudem könnt ihr die Steuerung komplett anpassen – egal ob ihr die Präzision von Maus und Tastatur bevorzugt oder das haptische Feedback des DualSense-Controllers spüren wollt.

Besonders spannend für alle PlayStation-Fans: Wenn ihr euer Konto verknüpft, könnt ihr das PlayStation-Overlay nutzen, Trophäen sammeln und exklusive In-Game-Gegenstände wie spezielle Rucksack-Patches oder einen vom PlayStation-Logo inspirierten Anzug freischalten. KOJIMA PRODUCTIONS deutete zudem an, dass zum Launch neue Modi und Funktionen für PC und PS5 bereitstehen werden, die zusätzliche Herausforderungen bieten.

Ihr könnt den offiziellen Ankündigungstrailer ab sofort ansehen und euch auf den Release im nächsten Monat vorbereiten. Bleibt wachsam, denn weitere Details zu den neuen Inhalten folgen in Kürze.