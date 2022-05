Ubisofts Roller Champions startet am 25. Mai 2022 voll durch

Ubisofts Roller Derby-inspirierte Roller Champions haben endlich ein Veröffentlichungsdatum, und es geht schon am 25. Mai 2022 los.

Mehr zu Roller Champions

Am 25. Mai 2022 geht der Free-to-Play-Multiplayer-Titel live. Die 3v3-Wettbewerbe des Spiels kombinieren Skaten, Rennen und ein bisschen Rugby. Teams skaten auf einer Strecke und tragen einen Ball, um diesen dann durch ein Tor für Punkte zu werfen. Ihr dürft auch zusätzliche Punkte sammeln, basierend auf der Anzahl der Runden, die ihr absolviert habt. Um den Ballbesitz aufrechtzuerhalten, müssen sich die Spieler:innen gegenseitig mit Tackle-Moves und anderen Angriffen bekämpfen. Roller Champions bietet dann noch den Roller Derby-Modus, in dem die Figuren an Wänden skaten und andere übertriebene Bewegungen ausführen können. So schaltet ihr neue Stadien, Karten und Fans frei, und auch euer eigener Champion darf mit freischaltbaren Gegenständen angepasst werden.

Ein Social Hub, der als Skatepark gestaltet wurde, ermöglicht es Freund:innen und anderen Spieler:innen, sich zu treffen, zu üben oder Minispiele zu genießen. Roller Champions unterstützt Cross-Play und Cross-Progression zwischen PlayStation 4, Xbox One und PC via Ubisoft Store. Das Spiel ist auch auf PlayStation 5 und Xbox Serie über Abwärtskompatibilität spielbar. Ubisoft plant zudem, das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt zu Switch, Stadia und Amazon Luna zu bringen. Der Titel wurde erstmals während der E3 2019 mit einer Pre-Alpha-Demo angekündigt. Was haltet ihr von diesem Game, werdet ihr es gegen Ende Mai ausprobieren? Hier noch ein Trailer für euch!