Ubisoft veröffentlicht Assassin’s Creed Shadows für Nintendo Switch 2

Ubisoft veröffentlichte Assassin’s Creed Shadows für Nintendo Switch 2 und eröffnet damit Nintendo-Spieler:innen das epische Abenteuer von Naoe und Yasuke im faszinierenden feudalen Japan.

Die Nintendo Switch 2-Version wurde sorgfältig optimiert, um die Vielfalt und Tiefe des Shadows-Erlebnisses zu bewahren und euch gleichzeitig die Freiheit zu bieten, überall und jederzeit zu spielen. Zum Start enthält die Nintendo Switch 2-Version von Assassin’s Creed Shadows alle kostenlosen Inhaltsupdates, die seit der Erstveröffentlichung des Spiels erschienen sind. Dazu gehört auch die exklusive „Attack on Titan“-Mission, die ihr bis zum 22. Dezember spielen dürft. Die Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ erscheint Anfang 2026.