Ubisoft veröffentlicht Assassin’s Creed Shadows für Nintendo Switch 2
Ubisoft veröffentlichte Assassin’s Creed Shadows für Nintendo Switch 2 und eröffnet damit Nintendo-Spieler:innen das epische Abenteuer von Naoe und Yasuke im faszinierenden feudalen Japan.
Die Nintendo Switch 2-Version wurde sorgfältig optimiert, um die Vielfalt und Tiefe des Shadows-Erlebnisses zu bewahren und euch gleichzeitig die Freiheit zu bieten, überall und jederzeit zu spielen. Zum Start enthält die Nintendo Switch 2-Version von Assassin’s Creed Shadows alle kostenlosen Inhaltsupdates, die seit der Erstveröffentlichung des Spiels erschienen sind. Dazu gehört auch die exklusive „Attack on Titan“-Mission, die ihr bis zum 22. Dezember spielen dürft. Die Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ erscheint Anfang 2026.
Spezielle Funktionen für die Nintendo Switch 2
Auf Nintendo Switch 2 führt Assassin’s Creed Shadows mehrere Switch-spezifische Funktionen ein, die für ein intuitives und durchgängiges Spielerlebnis sorgen. Dazu gehören unter anderem die Touchscreen-Navigation für Menüs und Karten, eine Zielbildrate von 30 Bildern pro Sekunde für ein flüssiges Gameplay sowohl im Docked- als auch im Handheld-Modus, Offline-Play nach dem Download und eine physische Game-Key-Karte für die digitale Installation.
Nahtlose Reise durch Cross-Progression
Assassin’s Creed Shadows bietet außerdem Cross-Progression über Ubisoft Connect. Das bedeutet, ihr könnt eure Reise nahtlos auf allen Plattformen fortführen. Die In-Game-Store-Inhalte sind plattformübergreifend einheitlich, sodass alle auf der Nintendo Switch 2 erworbenen Inhalte mit allen verknüpften Konten geteilt werden.