Ubisoft teilt mehr zu Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune

Star Wars Outlaws wird am 4. September für Switch 2 veröffentlicht, und der herunterladbare Inhalt A Pirate’s Fortune kommt am 15. Mai heraus.

Zu Outlaws: Pirate’s Fortune

Wir haben zum ersten Mal gehört, dass Ubisofts Star Wars Outlaws (zu unserem Test) eine Erweiterung mit Piratenmotiven als zweites Story-Paket im Season Pass erhalten würde, als der Lando-DLC kam. Jetzt, auf der Star Wars Celebration Japan, wurde ein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, zusammen mit dem Trailer unten. In A Pirate’s Fortune wird Kay Vess mit dem Piraten Hondo Ohnaka zusammenarbeiten, den ihr vielleicht aus The Clone Wars oder mehreren anderen Auftritten im Laufe der Jahre im Star Wars-Kanon kennt. Der DLC hat die beiden zusammengetan, um nach dem Großen Khepi-Schatz irgendwo im Khepi-System zu suchen. Anscheinend ist es in einem Grab und es wird zweifellos Fallen und einen schockierenden Verrat im Finale geben. Was sonst?

Auf der Gegenseite stehen Hondos ehemalige Mitarbeiter, die Rokana Raiders unter der Führung von Stinger Tash. Auf eurer Seite ist die Miyuki Trade League, die möchte, dass ihr ihre Waren im Gegenzug für Upgrades schmuggelt, die ihr dann auf eurem Frachter, dem Trailblazer, verwenden dürft. Wenn A Pirate’s Fortune herauskommt, erhalten alle Star Wars: Outlaws-Besitzer*innen eine Reihe von Kosmetika, die auf Star Wars: Skeleton Crew basieren, einschließlich eines Outfits für das Haustier Nix, einer Trophäe für den Speeder und einem Schmuckstück für den Speeder und Trailblazer. Es wird alles in eurer Kiste eintrudeln, sobald der Update-Patch am 15. Mai heruntergeladen wird. Freut ihr euch schon auf das Update für das Ubisoft-Game?