Ubisoft Forward: Am 10.9.2022 gibt’s Updates, Ankündigungen und eine Assassin’s Creed Präsentation

Ubisoft Forward kehrt am Samstag, den 10. September um 21:00 Uhr mit Präsentationen zu verschiedenen Spielen zurück. Im Zuge des Events werden brandneue Updates zu den kommenden Spielen Mario + Rabbids Sparks of Hope und Skull and Bones enthüllt sowie eine besondere Assassin’s Creed-Präsentation über die Zukunft der Franchise gezeigt. Mehr Neuigkeiten gibt es während der Pre-Show zu sehen, welche um 20:35 Uhr beginnt und Informationen zu den neusten Seasons, Charakteren und Inhalten von Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 und weiteren Spielen präsentiert.

Zuschauer:innen auf der ganzen Welt sind eingeladen, die Show in ihrem bevorzugten Format auf Ubisofts offizieller Website Ubisoft.com/Forward und auf zahlreichen Livestream-Plattformen, darunter Ubisofts YouTube – und Twitch -Kanäle, zu verfolgen. Die Übertragung wird in mehreren Sprachen verfügbar sein, einschließlich amerikanischer Gebärdensprache, britischer Gebärdensprache, deutscher Gebärdensprache und internationaler Gebärdensprache sowie Audiodeskription in Englisch und Deutsch.

Twitch-Drops fürs Zusehen

Alle, die auf Twitch zuschalten, können Twitch-Drops für mehrere Spiele verdienen, indem sie die Show auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Ubisoft oder bei offiziellen Co-Streamer:innen anschauen.

Es gibt folgenden Twitch-Drops zu verdienen: