Ubisoft enthüllt ersten Avatar Frontiers of Pandora-Trailer

In Frontiers of Pandora erwartet euch laut letzten Informationen ein First-Person-Action-Adventure aus dem Hause Massive Entertainment, das hierfür mit Disney und Lightstorm Entertainment zusammenarbeitet. Um ein möglichst reales Wahrnehmen der Welt darzustellen, kommt die neueste Version der Snowdrop-Engine zum Einsatz. Im Spiel selbst schlüpft ihr in die Rolle von Na’vi, der die westliche Grenze erkundet und die RDA dort zurückschlagen versucht. Wenn man sich den Trailer so ansieht, könnte man auch annehmen, dass eventuell auch Dogfights mit den dinosaurierartigen Flugwesen von Pandora möglich sein können. Wir werden sehen.

Avatar Frontiers of Pandora Release

Laut dem Trailer erscheint das Spiel 2022 für PC, PlayStation 5, Xbox Series, Amazon Luna und Stadia.

