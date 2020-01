Two Steps from Hell Wien-Tourstopp am 29.4.2020

Wo große Emotionen, gespannte Erwartung und atemberaubende Intensität in der Luft liegen, ist der Sound von Two Steps from Hell nicht weit.

Erstmals gehen Two Steps from Hell jetzt live auf Konzert-Tour durch Europa und machen auch einen Tourstopp in Wien. Mit großem Orchester und Chor, Solisten ihrer Soundtracks und einer mitreißenden Show, führen Bergersen und Phoenix das Publikum live durch ihre musikalischen Highlights.

Thomas Bergersen und Nick Phoenix brechen mit ihrer in Kalifornien ansässigen Produktionsfirma Two Steps from Hell sämtliche Streaming- und Followerrekorde. Mit über 5 Milliarden ZuhörerInnen auf YouTube und anderen Streaming-Plattformen und vier Platin-Alben gehören sie schon jetzt zu den erfolgreichsten Musikformationen überhaupt.

Titel wie Protectors of the Earth, Heart of Courage, Victory oder Archangel mit ihrem unverkennbaren, von archaischen Klängen getragenen, bombastischen Sound lassen die Herzen von Millionen Fans höher schlagen und setzen die ihnen anvertrauten (Film-)Bilder perfekt in Szene. Ob Filmtrailer für Blockbuster wie Avengers: Endgame, Aquaman oder Jurassic World, die Eröffnung der Olympischen Spiele oder Werbespots für diverse Großunternehmen – alle setzen auf den Erfolgsgarant Two Steps from Hell.

Hier einer der bekanntesten Songs von Two Steps from Hell: