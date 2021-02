Two Point Hospital Verflick(s)te Zeit: DLC nun auf Steam verfügbar

Gute Nachrichten für alle, die von Two Point Hospital nicht genug bekommen – SEGA und die Two Point Studios lasse euch mit der neuesten Erweiterung Two Point Hospital Verflick(s)te Zeit ab sofort durch die Zeit reisen.

Two Point Hospital: Verflick(s)te Zeit beschert euch eine vierte Dimension mit neuen Herausforderungen und noch ungewöhnlicheren Krankheiten. Steigt einfach in den Gesternisierer und besucht drei neue Schauplätze, die in mittelalterlichen, prähistorischen und futuristischen Zeitepochen angesiedelt sind, während ihr 34 anachronistische Krankheiten heilt, wie z.B. die Narretei-Infektion, den Knochenkopf und die Drachitis. Dekoriert eure Krankenhäuser mit Gegenständen aus allen Epochen.