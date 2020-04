Two Point Hospital: Off the Grid Test (PC): Der etwas grünere DLC

Der DLC Off the Grid für Two Point Hospital ist erschienen, und er bringt neue Regionen und Krankheiten mit sich. Lest hier das Review!

Über Two Point Hospital

Im Test des Hauptspiels haben wir schon im Detail geklärt, worum es geht. Als KrankenhausleiterIn müsst ihr dafür sorgen, dass eure Hospitäler nicht nur effizient, sondern auch gewinnorientiert arbeiten. Auf der Level-Übersicht könnt ihr euch dann jederzeit andere Spitäler ansehen, und die erforschten Fortschritte eines Hauses gelten für alle eure Krankenhäuser. Das macht Sinn und Spaß, doch das ist nicht das Ende der Fahnenstange.

In Two Point Hospital dürft ihr nämlich bei jedem einzelnen Standort bis zu drei Sterne verdienen. Diese Auszeichnungs-Sterne bekommt ihr, wenn ihr bestimmte Ziele erfüllt, wie etwa eine gewisse Anzahl von Patienten heilen, einen bestimmten Krankenhauswert erreichen oder eine Heilrate von über 65 % halten. Später kommen noch andere Mechanismen hinzu wie etwa eine Temperatur-Wohlfühlrate, das heißt, ihr müsst euch mit euren (hoffentlich installierten) Heizsystemen auseinandersetzen. Hier geht’s zur offiziellen Website des Spiels.

Zu Off the Grid

Hier entdeckt Two Point Hospital seine grünen, ökologischen Wurzeln und schickt euch in drei neue Regionen mit eigenen Merkmalen. In Windsock City etwa verändert sich die Aufgabenstellung dahingehend, dass ihr nicht nur wenige Tote zu beklagen haben, sondern auch eine gute Ökobilanz aufweisen sollt. Das schafft ihr, indem ihr zusätzlich Energiemaschinen baut, die euren Strommix deutlich umweltfreundlicher ausfallen lassen. Was ihr mit dem erzeugten Strom dann anstellt, ist euch überlassen.

Aber nicht nur dieser neue Mechanismus ist mit von der Partie, es haben insgesamt auch 35 neue Krankheiten ihren Weg ins Two Point Hospital gefunden. Off the Grid hat dabei den Grünen Daumen neu erfunden, aber auch eine Rübennase, Mümmelmose, Verhammelt und Versiebt sind etwa sichtbar gemacht worden. Alles in allem fügt sich der DLC dabei bestens in den Humor und die Spielart des Grundspiels ein, und für gerade mal 8,99 Euro habt ihr hier wieder einiges zu tun, und alles unter drei Sterne ist doch nicht durchgespielt, oder?