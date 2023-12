Twitch Charity Quest 2023 by Austrian Entertainment: Heute geht’s los!

Wie wir bereits berichteten, hat der österreichische Streamer-Verein Austrian Entertainment die Charity Quest 2023 ins Leben gerufen.

Über die Charity Quest 2023

Ja, in der Vorweihnachtszeit wird Großzügigkeit und Nächstenliebe groß geschrieben. Das betrifft nicht nur die ganz großen Spendenaktionen, sondern auch das Gaming. So wurden erst im November Rekorde im Gaming for Charity-Bereich gebrochen, und nun soll der Erfolg auch so weiter gehen. Denn Austrian Entertainment (zur offiziellen Website) hat ein Event ins Leben gerufen, das von 4. bis 10. Dezember 2023 laufen wird. Alle Einnahmen von diesem Jahr gehen dann an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Sie setzt sich schon seit 35 Jahren für die Forschung und somit den Kampf gegen den Krebs ein. Mehr Informationen zu dieser Organisation findet ihr natürlich auf ihrer offiziellen Website.

Was erwartet euch bei der Charity Quest 2023? Alle namhaften österreichischen Streamer:innen haben sich hier versammelt, und einen offiziellen Zeitplan gibt es ebenfalls. Ob ihr nun Fans von Schnitzel_Imperator seid, von Tobisurround oder SimmiEXE – ihr werdet viel Zeit mit ihnen verbringen können. Damit nicht genug, in dieser Woche bemühen sich auch Onkel Stoffer, Bethy_Tsuki, motsog_ sowie SynThatCat und AsperBee neben anderen Künstler:innen um eure Aufmerksamkeit. Das ganz große Ziel sind natürlich Spenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung – und heute ab 16 Uhr geht es auch schon los. Hier seht ihr den Zeitplan für die diesjährige Charity Quest: Seid ihr mit dabei?