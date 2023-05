TwelveSouth HiRise 3 Test: Formschöner 3-in-1-Ladeständer

Mit dem TwelveSouth HiRise 3 braucht ihr wenig Platz auf eurem Schreibtisch, und habt dennoch alle Annehmlichkeiten. Lest den Test!

Auf der offiziellen Website des Produktes werden die Vorzüge des Ladeständers hervorgehoben. Der TwelveSouth HiRise 3 Wireless Charging Stand – so der komplette Name – bietet nämlich eine formschöne Allround-Lösung. Damit nicht genug, ihr braucht nur ein Kabel und eine Steckdose, und durch das vertikale Design braucht ihr auf dem Tisch weniger Platz, als etwa ein iPhone selbst benötigt. Gerade für kleine oder minimalistisch gehaltene Umgebungen ist dann so ein Ladeständer eine gute Idee. Doch wie sich dieses Zubehör im Alltag so schlägt, das muss unser Testbericht klären. Legen wir also los!

Der erste Eindruck

Beim Auspacken fällt gleich einmal die hochwertige Verarbeitungsqualität auf. Dafür, dass der Ständer drei Geräte auf einmal laden kann, wirkt das Produkt wie aus einem Guss, und das Gewicht von etwa 300 Gramm sorgt für vertrauenswürdige Stabilität. Nicht nur das, an der Unterseite sind auch vier Gummifüße befestigt, die standardmäßig von kleinen abziehbaren Plastikschichten geschützt werden. Wenn ihr diese drauf lasst, rutscht der TwelveSouth HiRise 3 Wireless Charging Stand mit etwas Nachhelfen herum. Zieht ihr den Plastikschutz ab, halten die Gummifüße das Produkt bombenfest – vorausgesetzt, der Untergrund spielt da mit.

So, wie es der Hersteller anpreist, ist die Inbetriebnahme des Geräts auch keine Hexerei. Denn beim Standfuß gibt es genau einen USB-C-Port, in den ihr das Ladekabel eurer Wahl (ein 1,5 m langes USB-C-Kabel ist mit dabei) steckt. Wenn ihr dann auch noch ein 20 Watt-Ladegerät (nicht mitgeliefert) oder stärker verwendet, könnt ihr alle drei möglichen Produkte gleichzeitig laden. Laut Herstellerangaben dauert es etwa zweieinhalb Stunden, wenn ihr etwa ein iPhone 13 Pro, AirPods Pro und eine Apple Watch Series 7 miteinander aufladet. Das ist schwer in Ordnung, vor allem, da der Fokus dieses Zubehörs ja eher auf Form und Modernität liegt!

Was lädt der TwelveSouth HiRise 3?

Drei Ladegeräte vereinen sich hier in diesem TwelveSouth HiRise 3 Wireless Charging Stand. Das erste und auffälligste Feature ist die große Magnet-Ladefläche, die MagSafe-kompatible iPhones (ab 12 und neuer) mit bis zu 10 Watt aufladen kann. Sie ist übrigens um 80 % größer als bei den herkömmlichen Puck-Designs, das bedeutet, dass euer Smartphone (oder auch eure AirPods Pro mit dem MagSafe-Ladecase) hier sehr gut halten. Eine Bedienung des Handys, während es magnetisch festgehalten und geladen wird, ist einwandfrei möglich und selbst bei heftigerem Tippen und Wischen wackelt hier absolut nichts!

Gleich dahinter befindet sich das Apple Watch-Ladegerät, das mit bis zu 3 Watt jedes Apple Watch-Modell lädt. Dieser Magnet ist nicht ganz so stark, wie man das etwa von den originalen Ladepucks gewöhnt ist, und da müsst ihr anfangs ein bisschen fummeln, bis eure Watch sicher auf dem TwelveSouth HiRise 3 Wireless Charging Stand hält und lädt. Ganz unten dann am Standfuß befindet sich eine Qi-zertifizierte Ladefläche, die alles Mögliche mit bis zu 5 Watt Leistung aufladen kann. Ob das nun ein weiteres Smartphone mit kabelloser Ladetechnik ist, AirPods oder sonstwas, ist dabei euch überlassen. Sehr cool ist, dass ihr hier die freie Wahl habt und euch das Produkt auch viel Platz zum Laden verschafft!

In der Praxis

Wenig überraschend kann sich der TwelveSouth HiRise 3 Wireless Charging Stand auch im Alltag bestens bewähren. Anfangs nutzte ich noch alles wie nach der Anleitung: Das iPhone auf dem MagSafe-Platz, die AirPods unten am Standfuß und die Apple Watch auf dem Puck. Doch das Gerät hat überhaupt kein Problem damit, wenn ihr beispielsweise mal die AirPods Pro mit dem MagSafe-Ladecase auf dem Magnetplatz aufladet, oder ein zweites Smartphone am Standfuß zusätzlich mit Strom versorgt. Das funktionierte in sämtlichen Fällen im Testzeitraum einwandfrei!

Diese Flexibilität, gemeinsam mit der tatsächlich platzsparenden Bauweise in die Höhe, macht dieses Zubehör auf jeden Fall zu einem guten Produkt. Weiters sind es Kleinigkeiten wie die hochwertigen Gummifüße, die den starken Eindruck noch mehr unterstreichen – wenn der Plastikschutz abgezogen ist, hält der TwelveSouth HiRise 3 Wireless Charging Stand bombenfest auf Nachttisch, Schreibtisch und sonstigen Untergründen. Gemeinsam mit der hochwertigen Verarbeitungssqualität – hier wackelt oder knarzt absolut nichts – macht dies eine Empfehlung einfach.

Die Technik des TwelveSouth HiRise 3

Beginnen wir mit den Abmessungen des Produkts: Der TwelveSouth HiRise 3 Wireless Charging Stand misst 16,5 x 12,3 x 8,5 cm (H x T x B) bei einem Eigengewicht von 300 Gramm. Das mitgelieferte USB-C-Kabel ist 1,5 Meter lang und gehört damit zum guten Standard. Die magnetische Wireless-Ladefläche kann Geräte mit bis zu 10 Watt laden, der Qi-Charger am Standfuß kann Geräte mit bis zu 5 Watt laden, und die Apple Watch-Vorrichtung schafft bis zu 3 Watt Ladeleistung.

Die Kompatibilität ist natürlich breit gestreut: Während die MagSafe-Ladefläche nur mit MagSafe-zertifizierten Produkten genutzt werden kann, lässt sich die Ladefläche für so gut wie alles verwenden, was ihr via Qi-Standard aufladen könnt. Das Produkt ist übrigens in Schwarz oder Weiß erhältlich, und beide Farben sehen auf ihre ganz eigene Art und Weise sehr gut aus.