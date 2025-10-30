Twelve South präsentiert mit dem PowerBug und PowerCord zwei neue Lade-Highlights

Twelve South, einer der führenden Hersteller für hochwertiges Technik-Zubehör, stellt mit dem PowerBug und PowerCord gleich zwei neue Lade-Gadgets vor. Beide Produkte vereinen funktionales Design, smarte Technik und minimalistischen Stil und sorgen überall für volle Akkus – egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.

Mehr Platz, weniger Kabel.

Der PowerBug verwandelt jede Steckdose in eine elegante, kabellose Ladestation. Der schlanke magnetische Ladepuck lädt jedes MagSafe-kompatible iPhone (ab iPhone 12) oder Qi2-Smartphone problemlos ohne störende Kabel auf und schafft so wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche. Im iOS-StandBy-Modus wird das iPhone zum intuitiven Display für Uhrzeit, Wetter, Videoanrufe, Streaming oder die Steuerung von Smart-Home-Geräten. Der PowerBug liefert bis zu 15 W kabellose Schnellladeleistung für MagSafe- und Qi2-Geräte, sowie zusätzliche Power über den USB-C-PD-Port für ein weiteres Gerät. Bei gleichzeitiger Nutzung stellt dieser 20 W bereit, ohne kabelloses Laden sogar 35 W. Das leichte, kompakte Design mit klappbaren Steckerzinken macht den Ladepuck zu einem vielseitigen Begleiter für Küche, Gaming-Bereich, Büro oder unterwegs. Der PowerBug ist ab sofort in den Farbvarianten Slate (Schwarz) und Dune (Sand) zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,95 EUR im EU Online-Shop von Twelve South erhältlich.

Mit dem PowerCord kombiniert Twelve South erstmals ein 30-W-Schnelllade-Netzteil mit einem integrierten USB-C-Kabel und liefert somit eine All-in-One-Lösung gegen unnötigen Kabelsalat und Adapter-Chaos. Das kompakte Ladegerät ist universell kompatibel mit allen USB-C-Geräten und versorgt neben Smartphones, Tablets, Kopfhörern und Gaming-Controllern auch kleinere Laptops, wie das MacBook Air, zuverlässig mit Energie.

Mit 30 W High-Speed-Laden bietet es eine leistungsstarke und kompakte Lösung für Zuhause, das Büro oder unterwegs. Dank des schlanken Steckers und des nach unten abgewinkelten Kabels eignet sich PowerCord perfekt für enge oder schwer zugängliche Steckdosen. Das robuste, verwicklungsfreie Kabel ist in den Längen 1,2m und 3m verfügbar und bietet maximale Flexibilität beim Laden.

Das PowerCord ist ab sofort in den Farbvarianten Slate (Schwarz) und White (Weiß) zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,95 EUR (1,2m Länge) bzw. 39,95 EUR (3m Länge) im EU Online-Shop von Twelve South erhältlich.