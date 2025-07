Turtle Beach kündigt den Rematch Wireless Controller: Donkey Kong an

Über den Rematch-Controller

Der neue Controller mit Donkey Kong-Thema ist das neueste Zubehör in Turtle Beachs wachsendem Katalog an offiziell von Nintendo lizenziertem Gaming-Zubehör, das mit der originalen Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite und dem Nintendo Switch – OLED-Modell kompatibel ist. Dieser Controller funktioniert auch mit dem Nintendo Switch 2-System – dabei ist die C-Taste nicht verfügbar. „Unsere offiziell von Nintendo lizenzierten Controller wurden für leidenschaftliche Spieler:innen entwickelt, die die kultigen Charaktere, faszinierenden Welten und legendären Spiele lieben, für die Nintendo bekannt ist“, so Cris Keirn, CEO der Turtle Beach Corporation. „Unser neuer kabelloser Controller mit Donkey-Kong-Thema ist vollgepackt mit Funktionen für ein besonderes Spielerlebnis und kombiniert Motion-Control-Unterstützung mit dynamischem Artwork, das je nach Blickwinkel unterschiedliche Donkey-Kong-Darstellungen zeigt.“ Mit dem Donkey Kong Rematch Wireless Controller können Gamer:innen ihr Gameplay auf ein neues Level heben. Der Controller verfügt über ein Lentikulardesign, das sich durch Bewegung verschiebt und zwei lebendige Dschungelgrafiken enthüllt – sehr ansprechend!

In Spielen wie Donkey Kong Bananza, Donkey Kong Country Returns HD, Mario Kart 8 Deluxe und Mario Kart World können wir mit natürlicher Präzision mit der integrierten Bewegungssteuerung steuern. Der neue Donkey Kong Rematch Wireless Controller ist der neueste Zugang im Katalog von Turtle Beach an offiziell lizenziertem Gaming-Zubehör, das mit Nintendo Switch-Systemen und der neuen Nintendo Switch 2 kompatibel ist. Zu den anderen kompatiblen Controllern gehören der Turtle Beach Rematch Wireless Controller: Super Mario Star, der Rematch Wireless Controller: Invincible Mario und der Rematch Wireless Controller: Boo Hoo. Zu den kompatiblen Headsets gehören außerdem die Modelle Turtle Beach Recon 70 und Turtle Beach Airlite Fit. Weitere Informationen zu den neuesten Turtle Beach-Produkten und Victrix-Zubehör gibt es unter www.turtlebeach.com sowie auf TikTok, X (ehemals Twitter), Instagram, Facebook und YouTube. Der Turtle Beach Rematch Wireless Controller: Donkey Kong kann ab heute auf der offiziellen Produktwebsite und bei teilnehmenden Händlern weltweit zum Preis von 59,99 Euro vorbestellt werden und kommt am 12. Oktober 2025 auf den Markt. Ist das was für euch?