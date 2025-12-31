Turmhotel Victoria Davos: Winterauszeit für Kurzentschlossene

Nach den Feiertagen ist Zeit zum Durchatmen. Die Tage gehören der Bewegung im Schnee, den Stunden für sich und dem bewussten Genuss. Das Turmhotel Victoria Davos bietet dafür den passenden Rahmen – und Kurzentschlossenen ein attraktives Angebot: Jetzt buchen, im neuen Jahr fünf Nächte bleiben und nur drei Nächte bezahlen – zum Vorteilspreis von 1.300 CHF statt 1.700 CHF.

Die Lage des Hauses ist ein klarer Pluspunkt. In Davos Dorf, nur wenige Schritte von der Parsennbahn entfernt, eröffnet sich der direkte Zugang zu einem der renommiertesten Skigebiete der Alpen. Die Parsenn mit ihren weiten Pisten und der schneesicheren Lage bis 2.800 Meter gilt als Klassiker unter Wintersportler:innen. Ebenso nah liegen Langlaufloipen, Winterwanderwege und die Spazierwege rund um den Davoser See. Wer es gemächlicher mag, findet im Dorf kleine Boutiquen, Cafés und das typische Davoser Winterleben.

Das Turmhotel Victoria Davos selbst verbindet alpine Tradition mit zeitgemässem Komfort. Die 97 Zimmer und Suiten des Hotels bieten Rückzugsorte in verschiedenen Stilrichtungen – von den gemütlichen Comfort-Zimmern bis hin zu den grosszügigen Superior- und Premium-Suiten. Zur Entspannung trägt auch die hoteleigene Saunawelt bei. Nach Stunden auf der Piste oder einem Winterspaziergang laden Wärme und Ruhe dazu ein, Muskeln zu lockern und den Tag bewusst ausklingen zu lassen.

In der Küche entstehen kreative Gerichte, die massgeblich zum guten Ruf des Hotels beitragen. Im La Terrasse wird alpine Küche modern interpretiert. Das Kirchner’s Stübli mit seiner Bündner Holzstube ist die Adresse für Klassiker wie Käsefondue. Im Restaurant Victoria stehen Schweizer Lieblingsgerichte und internationale Klassiker auf der Karte. Abends klingt der Wintertag in der Turmstübli Bar am Kamin aus.