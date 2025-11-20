Turbostart ins Wolkenreich: Kirby Air Riders ab sofort erhältlich

Die Modi, die den Unterschied machen

Kirby Air Riders bietet eine Fülle an Spielmöglichkeiten, die euch lange fesseln werden:

City Trial (Die Rückkehr auf Celestia): Dieser Fanliebling ist zurück! Ihr könnt in der ersten Phase fünf Minuten lang frei auf der schwebenden Insel Celestia umherfahren. Sammelt Stärkungen, beschädigt oder stibitzt die Maschinen der Gegner:innen, um euer eigenes Gefährt optimal zu verbessern. Danach tretet ihr mit eurer aufgemotzten Maschine in einem von verschiedenen Stadien an. Bis zu 16 Teilnehmer:innen können sich hier messen, wobei ihr euch sogar in Team-Kämpfen in zwei achtköpfige Teams aufteilen dürft.

Air Ride (Das rasante Rennen): Bis zu sechs Rider liefern sich hier ein Rennen zur Ziellinie. Jede Maschine hinterlässt eine Sternenspur – sammelt diese Sterne ein, um einen Temposchub zu erhalten. Rempelt ihr Rival:innen an, könnt ihr zusätzliche Sterne ergattern und an der Konkurrenz vorbeisausen.

Top Ride (Vogelperspektive im Renngeschehen): Hier erlebt ihr spannende Rennen aus der Vogelperspektive, unter anderem auf Strecken, die dem Air Ride-Modus nachempfunden sind. Bis zu acht Fahrer:innen gehen online an den Start, lokal auf einer Konsole sind es bis zu vier.

Road Trip (Die Reise der Rider): Erobert die Straße und bewältigt eine Story-basierte Kette von Herausforderungen aus Air Ride, City Trial und Top Ride. Ihr sammelt auf dem Weg Maschinen und Items, die ihr strategisch zwischen den Herausforderungen nutzen könnt.

Fahrschule (Meister:innen-Klasse): Es gibt viel zu entdecken! In der Fahrschule könnt ihr euch mit allen Besonderheiten vertraut machen, von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Spielmechaniken.

Online-Action und Persönliche Note

Kirby Air Riders glänzt mit neuen Online-Funktionen und Individualisierungsmöglichkeiten:

Fahrerlager (Der soziale Hub): Das Fahrerlager ist euer neuer Treffpunkt. Bis zu 32 Spieler:innen können diesen Foyer-ähnlichen Bereich erkunden, Matches starten, mit Freund:innen interagieren und Spielmodi auswählen.

Rider-Pass und Weltrang: Bevor ihr online startet, erstellt ihr euren Rider-Pass. Dieser hilft, einander im Fahrerlager zu erkennen. Das Spiel bietet zudem ein Spieler:innen-Rang-System, das mit den sieben Farben des Regenbogens anzeigt wird, sowie den neuen Weltrang.

amiibo (Kombinieren und Leveln): Jede zweiteilige amiibo-Figur (Rider und Maschine) könnt ihr beliebig austauschen, um verschiedene Kombinationen zu kreieren, die dann auch im Spiel erscheinen. Tretet ihr mit eurer Figur in Rennen an, erhöht ihr das Level eures Riders und dessen Umgang mit der entsprechenden Maschine.

Darüber hinaus könnt ihr mit gesammelten Meilen und über abgeschlossene Checklisten-Herausforderungen zahlreiche Verzierungen für eure Maschinen kaufen, euren ganz persönlichen Hangar gestalten und die Musik während City Trial auswählen.

Die rasante Fahrzeug-Action beginnt heute – ihr könnt euch ab sofort ins Getümmel stürzen!