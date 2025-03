Tronsmart Mirtune S100 Test: Großer Lautsprecher um kleines Geld?

Hier wird einiges versprochen, also packen wir ihn erst einmal aus. Der Mirtune S100 kommt in einem robusten, zylindrischen Gehäuse daher, das mit einem hochwertigen Stoffbezug überzogen ist. Mit seinem einziehbaren Griff lässt sich der Lautsprecher bequem transportieren – ein praktisches Feature für einen Outdoor-Speaker. Die Verarbeitung macht einen soliden Eindruck und vermittelt das Gefühl, dass der Lautsprecher auch rauen Bedingungen standhalten kann. Die Bedienelemente befinden sich auf der Oberseite und sind übersichtlich angeordnet. Die Tasten haben einen guten Druckpunkt und lassen sich nur mit Absicht bedienen – ihr braucht ein wenig Kraft!

Das kann der Tronsmart Mirtune S100

Während das Produkt an sich ein ziemlich in sich abgeschlossenes System und sein Gehäuse sehr tight gehalten ist, braucht es dennoch Anschlüsse. Diese Ports sind auf der Rückseite, dort befinden sich die Anschlüsse unter einer wasserdichten Abdeckung, die den IPX7-Schutz gewährleistet. Ein besonderes Highlight sind die LED-Lichtringe an beiden Seiten des Lautsprechers, die für eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgen. Allerdings sind diese recht tief im Gehäuse eingelassen und daher selbst in richtig dunkler Umgebung nicht besonders auffällig. In der Tronsmart-App könnt ihr dann kleinere Anpassungen vornehmen, sowohl beim Ton als auch beim Licht. Das Herzstück des Mirtune S100 ist sein 2.1-Kanal-Audiosystem, bestehend aus einem 30W-Tieftöner und zwei 10W-Hochtönern. Ohne Anpassungen über die App ist der Klang eher mittelmäßig – etwas hohl mit matschigen Bässen und stumpfen Höhen. Erst mit der Einstellung des Equalizers entfaltet der Lautsprecher sein volles Potenzial.

Nach der Klangoptimierung überzeugt der Mirtune S100 mit einem kraftvollen Sound, der auch für Outdoor-Nutzung ausreichend laut ist. Die Bässe sind für einen Lautsprecher dieser Größe beeindruckend tief und druckvoll, während die Hochtöner für klare Höhen sorgen. Bei sehr hoher Lautstärke kann der Klang allerdings etwas verzerrt, harsch und unsauber werden. Besonders hervorzuheben ist die SoundPulse-Technologie, die per Knopfdruck aktiviert werden kann und den Klang deutlich verbessert. Sie sorgt für einen weniger aufgeblähten, aber dennoch vollen Bass und deutlich klarere, besser definierte Mitten und Höhen. Solltet ihr zwei dieser Geräte haben, könnt ihr sie auch in einem Stereo-Verbund betreiben – das erhöht die gefühlte Soundqualität natürlich noch weiter. Für Telefonate funktioniert das integrierte Mikrofon einwandfrei. Beide Gesprächsteilnehmer sind gut zu verstehen, wobei die Gegenseite lediglich ein leichtes Echo wahrnimmt – so, wie man es bei der Telefonie via Lautsprecher kennt.

Weiteres aus dem Alltag

Die Tronsmart-App bietet zusätzliche Funktionen wie einen 5-Band-Equalizer, verschiedene Soundprofile und die Steuerung der LED-Beleuchtung. Deren Verbindung zur App funktioniert problemlos und erweitert die Nutzungsmöglichkeiten des Lautsprechers deutlich. Der 8000 mAh fassende Akku (7,4V/4000mAh) verspricht eine durchgehende Spielzeit von bis zu 20 Stunden bei 50 % Lautstärke. Diese Angabe konnte ich in meinen Tests bestätigen. Bei höherer Lautstärke reduziert sich die Laufzeit entsprechend, bleibt aber immer noch auf einem guten Niveau. Das Aufladen des Lautsprechers dauert mit etwa 4,5 Stunden relativ lange.

Eine Schnellladefunktion wird leider nicht unterstützt, was angesichts des großen Akkus schade ist. Fünf weiße LEDs auf der Oberseite zeigen den aktuellen Ladezustand an. Die Bluetooth-Verbindung war stets stabil, selbst durch mehrere Wände hindurch, quer durchs ganze Haus. Der einziehbare Griff macht den Transport selbst für Kinder einfach, obwohl der Lautsprecher mit seinem Gewicht nicht gerade ein Leichtgewicht ist. Die Powerbank-Funktion erwies sich als praktisches Extra, um unterwegs das Smartphone aufzuladen. Allerdings solltet ihr bedenken, dass dies die Akkulaufzeit des Lautsprechers entsprechend verkürzt – klar.

Tronsmart Mirtune S100: Die Technik

Kommen wir nun zur Ausstattung des Outdoor-Speakers. Für seinen Preis von unter 80 Euro bietet er jedenfalls ein sehr ordentliches Gesamtpaket. Ein Racetrack-Subwoofer (30 Watt), zwei 10 W-Hochtöner sowie ein passiver Radiator sind gesamt für die 50 Watt Leistung verantwortlich. Damit ihr den Tronsmart Mirtune S100 auch gut bespielen könnt, bietet das Produkt den Bluetooth 5.3-Standard mit all seinen Annehmlichkeiten. Dies bedeutet eine stabile Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern, und natürlich die Option, den Speaker mit zwei Geräten gleichzeitig zu verbinden. Neben Bluetooth verfügt der Lautsprecher über einen AUX-Eingang, einen USB-A-Anschluss und einen Micro-SD-Kartensteckplatz.

Damit nicht genug, der Speaker bietet zudem auch eine integrierte Powerbank. Der 8000 mAh fassende Akku kann auch zum Aufladen von Smartphones oder anderen Geräten genutzt werden – ein praktisches Feature für unterwegs. Die IPX7-Wasserdichtigkeit bedeutet, dass der Lautsprecher bis zu 30 Minuten in einem Meter Wassertiefe überstehen kann, was ihn ideal für Pool- oder Strandpartys macht. Zudem gibt es auch eine TWS-Funktion: Zwei Tronsmart Mirtune S100 können miteinander gekoppelt werden, um echten Stereoklang zu erzeugen. Und ein integriertes Mikrofon ermöglicht euch Freisprechanrufe und die Nutzung von Sprachassistenten am Smartphone.